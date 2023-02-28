Ищут поддержки у мертвецов: в Бурятии шаманы провели странный обряд из-за проигрыша на войне

Бурятские шаманы заявили, что подобный обряд они проводили в 1177 году.

Шаманы из Бурятии призывают мертвых помочь оккупантам / росСМИ

Российское командование отправляет толпы своих солдат "на убой", как "пушечное мясо". Шаманы из Бурятии решили, что именно их обряд поможет оккупантов добиться "успехов". Они утверждают, что этот обряд якобы проводился лишь 800 лет назад (в 1177 году), когда их предки обращались к духам умерших. Об этом сообщают росСМИ.

Этот обряд шаманы проводили в "самые темные времен". Видимо уже в Бурятии осознают, что такие времена начались для России.

Что касается этого обряда, то его проводили в Тугнуйской долине, находили специальные камни и молились.

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"Нужно было найти специальные камни, хворост и все это время молиться. Обряд шел не несколько часов, а три дня — на нем присутствовали потомки Чингисхана. Ведь именно на этом месте он одержал победу, перевернув всю мировую историю", - говорится в сообщении.

Шаманы гордо заявили, что им "удалось установить связь с духами". Однако будет еще одна часть этого. Они поселятся в 3 юртах и будут призывать "высшие силы".

Тем временем ВСУ практически полностью разбили батальон "Байкал", который был сформирован из жителей Бурятии. Не так давно оккупанты были переброшены на войну, но их батальон уже оказался под угрозой роспуска.

Также мы сообщали, что украинские военные ликвидировали на фронте "боевого бурята" – полковника Виталия Сукуева, командовавшего 108-м десантно-штурмовым полком российской армии.

"Командир 108 десантно-штурмового полка полковник Виталий Сукуев успешно провел операцию по свертыванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", – с иронией сообщил офицер ВСУ Анатолий Штирлиц.

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