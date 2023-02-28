УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Ищут поддержки у мертвецов: в Бурятии шаманы провели странный обряд из-за проигрыша на войне

28 февраля 2023, 05:00
Бурятские шаманы заявили, что подобный обряд они проводили в 1177 году.
Шаманы из Бурятии
Шаманы из Бурятии призывают мертвых помочь оккупантам / росСМИ

Российское командование отправляет толпы своих солдат "на убой", как "пушечное мясо". Шаманы из Бурятии решили, что именно их обряд поможет оккупантов добиться "успехов". Они утверждают, что этот обряд якобы проводился лишь 800 лет назад (в 1177 году), когда их предки обращались к духам умерших. Об этом сообщают росСМИ.

Этот обряд шаманы проводили в "самые темные времен". Видимо уже в Бурятии осознают, что такие времена начались для России.

Что касается этого обряда, то его проводили в Тугнуйской долине, находили специальные камни и молились.

видео дня

"Нужно было найти специальные камни, хворост и все это время молиться. Обряд шел не несколько часов, а три дня — на нем присутствовали потомки Чингисхана. Ведь именно на этом месте он одержал победу, перевернув всю мировую историю", - говорится в сообщении.

Шаманы гордо заявили, что им "удалось установить связь с духами". Однако будет еще одна часть этого. Они поселятся в 3 юртах и будут призывать "высшие силы".

Тем временем ВСУ практически полностью разбили батальон "Байкал", который был сформирован из жителей Бурятии. Не так давно оккупанты были переброшены на войну, но их батальон уже оказался под угрозой роспуска.

Также мы сообщали, что украинские военные ликвидировали на фронте "боевого бурята" – полковника Виталия Сукуева, командовавшего 108-м десантно-штурмовым полком российской армии.

"Командир 108 десантно-штурмового полка полковник Виталий Сукуев успешно провел операцию по свертыванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", – с иронией сообщил офицер ВСУ Анатолий Штирлиц.

Другие новости:

война в Украине Бурятия вторжение России Шаман
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:20

Как избавиться от слизней раз и навсегда: способы, которые помогут каждому дачнику

05:00

Ищут поддержки у мертвецов: в Бурятии шаманы провели странный обряд из-за проигрыша на войнеВидео

04:35

Гороскоп на март 2023: Стрельцов ждет фартовый месяцВидео

04:05

Дженна Ортега сверкнула плавными изгибами в кожаном корсете на красной дорожке

03:45

"РФ готовит серьезную атаку": победительница "Битвы экстрасенсов" назвала самый острый месяцВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

03:20

Полезные, вкусные и быстрые 3 салата на Великий пост 2023: рецепты, от которых остановиться нельзяВидео

03:00

Военный эксперт спрогнозировал, ускорит ли западное оружие для ВСУ перелом в войнеВидео

02:30

Лимон с солью возле кровати: неожиданный "коктейль" творит чудеса

02:00

Гороскоп на март 2023: кто станет любимчиком судьбы и счастья

Реклама
01:31

"О Боже, грязище какое": раздетая Волочкова в бане вызвала отвращение у людейВидео

00:51

Что нельзя делать в последний день зимы: приметы на 28 февраляВидео

00:26

"Кишка тонка": сеть разразилась недовольством из-за странного выезда Арестовича из УкраиныВидео

27 февраля, понедельник
23:50

Поп-дива Адель выходит замуж за своего бойфренда

23:18

"Ситуация постоянно усложняется": Зеленский насторожил новостями с фронтаВидео

22:48

Гороскоп на март 2023 для Козерогов: тяжелые времена закончатся, наступит белая полосаВидео

22:47

"Развал РФ ничего не изменит": оба сценария судьбы, которую предсказывают России, абсурдны – НакиВидео

22:41

Запад подталкивает Украину к освобождению всех территории до осени – BildВидео

22:40

Лукашенко после "бавовны" нервно выдвинул требования для завершения войны в УкраинеВидео

22:33

"Иво Бобул - сексист?": певец со скандалом сбежал с интервью после сексистских заявленийВидео

21:59

Пробил новое дно: пропутинский Орбан жестко выступил против вступления Украины в НАТОВидео

Реклама
21:34

Зачем 1 марта откладывали деньги: приметы и что нельзя делать в первый день весныВидео

21:22

Еще один удар: 64-летняя Мадонна оплакивает смерть близкого человека

21:19

Майкл Наки. У Путина нет шансов удержать властьВидеоблоги

21:13

"Они будут искать скорейшие решения": Буданов оценил угрозу наступления РФ на КиевВидео

20:39

Ротару выступила на железнодорожном вокзале в КиевеВидео

20:03

"Этот период определит ход войны": следующие 3 месяца будут очень активными – БудановВидео

19:59

Урожай будет в 2 раза лучше: зачем помидоры удобряют кофейной гущейВидео

19:49

Педагогика с кулаками: в Москве учитель до полусмерти отметелил ученика из-за прическиВидео

19:37

Мороз будет крепким: синоптики рассказали о новой погоде в мартеВидео

19:28

"Холодное, уродливое чувство": Шон Пенн рассказал о встрече с Путиным в компании МихалковаВидео

19:20

Как выглядит российская победа - уже не знает никто, даже Путинмнение

19:14

Снял видео для любовницы: путинский генерал обнажился на камеру и станцевал стриптизВидео

19:00

Что на вилке у монарха: странные кулинарные запреты британской королевской семьи

18:58

Угроза поставок Китаем оружия России: Буданов сделал заявлениеВидео

18:49

Жестоко издевались над мирными людьми: в Украине задержали главарей оккупантской пыточной в Херсоне

18:45

Самолет РФ в Мачулищах взорвала белорусская оппозиция: деталиВидео

18:22

Какие имена притягивают счастье: обо всем расскажут особенные буквы

18:20

Можно ли пить чай с вином: удивительные сведения о необычной смеси напитков

18:00

Видео новости компании

17:58

Зачем хозяйки кладут лавровый лист в крупу: мало кто знает об этом секрете

Реклама
17:41

РФ собрала сотни единиц ударной авиации и меняет тактику обстрелов: есть риск атаки с воздуха – ГУРВидео

17:41

Путин скоро потеряет президентское кресло: его могут убить "свои" люди - журналистВидео

17:15

В Украине может произойти сильное землетрясение магнитудой 7 баллов: сейсмолог назвал городВидео

17:06

Можно ли вырастить лавровое дерево дома: приправа выращенная своими руками

16:24

Ответный удар Украины и НАТО: в ВСУ оценили сценарий высадки войск РФ в ПриднестровьеВидео

16:12

"Диктатор не наестся одним куском": после поражения Путин развяжет новую войну – журналистВидео

16:10

Знаки зодиака которые любят только себя: их эгоизм поражаетВидео

15:58

Астролог назвал города Украины, жителям которых нужно опасаться обстрелов в ближайшие дниВидео

15:47

Гороскоп на завтра 28 февраля 2023: Овнам – деньги, а Девам – чужие проблемы

15:39

У Путина испугались и разразились обвинением в адрес Украины и Запада из-за ПриднестровьяВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять