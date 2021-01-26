Избиение до полусмерти украинца в Париже: важные новости из госпиталя

Избиение до полусмерти украинца в Париже:/ Facebook/Slavko Koutchinskiy

Избитого в Париже юного украинца по имени Юрий французские медики вывели из состояния искусственной комы. Об этом говорится в сюжете портала ТСН.

Как сообщают представители украинского Министерства иностранных дел, врачи делают все, что в их силах для скорейшей реабилитации парня.

Мать рассказывает, что Юрий пока не может разговаривать. К тому же, у подростка все еще возникают проблемы, связанные с тревожностью.

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Избиение подростка в Париже – о чем сообщалось ранее:

В Париже зверски избили 14-летнего украинца по имени Юрий. Парень сейчас находится в реанимации, он в коме.

В результате нападения у мальчика пробит череп, ножевые ранения, множественные переломы ребер, рук, травма глаз.

Инцидент произошел 15 января. По словам очевидцев, десяток неизвестных с металлическими дубинками, битами и ножами атаковали компанию студентов. Всем им, кроме Юрия, удалось скрыться.