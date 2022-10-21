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"Как дела в Бахмуте?": Маск остроумно высмеял Медведева

21 октября 2022, 09:04

Свой комментарий Илон Маск разместил в ответ на сообщение Дмитрия Медведева об отставке Лиз Трасс.

маск, медведев
Илон Маск потроллил Дмитрия Медведева / Reuters

Знаменитый американский миллиардер Илон Маск потроллил бывшего президента России Дмитрия Медведева.

Он поинтересовался в Twitter у зама главы Совбеза РФ, "как дела в Бахмуте" (Донецкой области), который оккупанты РФ безуспешно пытаются захватить.

Свой комментарий Маск разместил в ответ на сообщение Медведева об отставке Лиз Трасс.

"До свидания, до свидания, Лиз Трасс, поздравляю салат!", - написал Медведве, ссылаясь на шуточное соревнование, устроенное таблоидом Daily Star, которое установило веб-камеру напротив салата, чтобы проверить, будет ли он храниться дольше, чем будет руководить премьер Трасс.

Маск за словом в карман не полез.

"Довольно неплохой тролль", "Кстати, как дела в Бахмуте?", - ответил американец подельника Путина.

'Как дела в Бахмуте?': Маск остроумно высмеял Медведева

Напомним, ранее Маск сделал скандальное заявление по Крыму. Американский миллиардер предложил Украине сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и уступить стране-агрессорке Крым.

На этом Маск не остановился и уже 6 октября сделал новое скандальное заявление. Комментируя ситуацию в нашем государстве, Маск заявил, что якобы "в восточных регионах большинство населения отдает предпочтение России".

14 октября стало известно, что SpaceX якобы обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине.

В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

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Бахмут Дмитрий Медведев Илон Маск
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