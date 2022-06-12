Канадский пенсионер сорвал джекпот в $70 млн и отдаст часть денег на восстановление Украины

Счастливчик также намерен часть выигрыша отдать в поддержку проектов, помогающих детям с аутизмом.
В Канаде победитель лотереи пенсионер Марсель Лусьер решил отдать часть выигрыiа на послевоенное восстановление Украины.
Мужчина сорвал джекпот в 70 миллионов долларов в национальной лотерее, передаст часть средств на послевоенное восстановление Украины, сообщает сообщает CTV News.
Кроме того, счастливчик намерен часть выигрыша отдать в поддержку проектов, помогающих детям с аутизмом.
"Марсель Лусьер сказал, что намерен использовать часть сорванного джекпота в 70 млн долларов в помощь в восстановлении Украины и поддержку проектов с помощью детям с аутизмом", – говорится в сюжете.
Добавим, что пенсионер также планирует потратить выигранные средства на круиз вместе с женой. Как рассказал мужчина, отдых планировался уже несколько раз, однако каждый раз отменялся из-за пандемии коронавируса.
Напомним, ранее Кабмин выделил миллиард гривен из резервного фонда на восстановление освобожденных от российских оккупантов территорий.
Средства, прежде всего, пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры.
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