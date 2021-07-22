Кандидатура согласована с Западом: в РФ назвали преемника Путина

Владимир Путин / Фото Reuters

В окружении президента РФ прорабатывают возможность назначения главы правительства Михаила Мишустина преемником главы Кремля Владимира Путина.

Как рассказал российский историк, политический аналитик профессор Валерий Соловей в интервью Радио Свобода, еще в январе этого года Путин дал поручение своему ближнему окружению подготовить список преемников и обговорить кандидатуры с элитой. В частности, речь шла о нынешнем главе правительства Михаиле Мишустине.

Соловей отметил, что элитные группы достигли консенсуса — они предпочитают Мишустина.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава правления Роснефти Игорь Сечин, который хочет перейти на работу в правительство и получить курирование силовых структур, считают, что они будут контролировать или влиять на Мишустина.

Соловей утверждает, что "была уже проведена рекогносцировка с Западом, были переговоры, консультации с представителями США, Британии, Германии, Турции, называлась в первую очередь фигура Мишустина".

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"Причем в обмен, чтобы Запад не вмешивался и принял транзит, была обещана оттепель и разрядка. Фигура номер один сейчас есть", — отметил Соловей.

По его информации, другие вероятные кандидаты в преемники Путина выпали из списка.

"Первым выпал мэр Москвы Сергей Собянин из-за того, что он был эффективным администратором по борьбе с коронавирусом. Это вызвало очень сильное недовольство, на него постоянно жаловались президенту, что он не по чину себя ведет. Сейчас его судьба висит на волоске. Глава минобороны Сергей Шойгу был в фаворе какое-то время до поздней весны, с марта — апреля он стал из этого фавора выходить", — считает политический аналитик.

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Напомним, ранее российский правозащитник Николай Полозов заявил о том, что шансы на то, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова может сменить своего отца в Кремле невелики.

Говоря о вероятности того, что Россию после Путина возглавит Екатерина Тихонова, он обратил внимание на гарантии безопасности уходящему лидеру и членам его окружения.