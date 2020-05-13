"Проблемы с контролем": в США сделали новый прогноз по числу жертв Covid-19

В США сделали новый прогноз по числу жертв от Covid-19 / Reuters

В США группа ученых, в свете новых данных и после долгого анализа информации, обнародовали новый прогноз по количеству жертв, к которым приведет китайский коронавирус.

Специалисты из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета (IHME) прогнозируют, что в США жертвами COVID-19 могут стать 147 000 человек, как передает Интерфакс.

В докладе учреждения утверждается, что в новом прогнозе полностью учтены "ключевые факторы передачи коронавируса - в первую очередь, изменения в тестировании и мобильности, а также ослабление политики дистанцирования".

Более того, один из ведущих медицинских экспертов Белого дома по борьбе с COVID-19, медик-инфекционист Энтони Фаучи, считает - ситуация с вирусом в США никак не находится под полным контролем властей.

"Я думаю, мы двигаемся в правильном направлении, но правильное направление не означает, что у нас полный контроль над этой эпидемией", - заявил он.

Напомним, по состоянию на 13 мая в США официально было зарегистрировано 1 369 574 инфицированных COVID-19 людей. За все время пандемии от последствий коронавируса в этой стране умерли 82 376 человек.