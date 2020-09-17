"Кто в лес, кто по дрова": в МИД Беларуси прошлись по резолюции Европарламента

В ведомстве считают, что резолюция показывает непонимание происходящих в стране процессов.
В МИД Беларуси прошлись по резолюции, принятой Европарламентом на фоне протестов и отметили, что документ не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса.
Об єтом сообщает МИД Беларуси в четверг, 17 сентября.
В ведомстве считают, что резолюция показывает непонимание происходящих в стране процессов и абсолютную "оторванность от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого ЕС".
"Примечательно, что документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Даже если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что "кто в лес, кто по дрова", и призывает в никуда", - говорится в заявлении.
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В МИД Беларуси добавили, что евродепутатам не помешали бы минимальные знания международного права и уважение суверенитета других стран.
Протесты в Беларуси - что было ранее:
- В четверг, 17 сентября, Европарламент решил не признаватьАлександра Лукашенко президентом Беларуси после выборов, которые прошли в начале августа.
- Напомним, в Беларуси после выборов президента начались массовые протесты. Люди вышли на улицы после того, как стало известно, что Александр Лукашенко побеждает с огромным отрывом.
- Оппозиция страны обвинила власти в фальсификациях выборов. Оппозиционеры и их сторонники требовали перемен. Силовики жестко расправлялись с участниками акций протеста, есть жертвы, много пострадавших и задержанных.
- Ряд стран мира не признали выборы в Беларуси 2020, однако Лукашенко решил не уходить из власти.
- Власти ЕС пригрозили режиму Лукашенко санкциями. Корреспондент издания Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что 18 сентября послы ЕС могут согласовать введение ряда ограничительных мер.