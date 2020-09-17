"Кто в лес, кто по дрова": в МИД Беларуси прошлись по резолюции Европарламента

В МИД Беларуси раскритиковали резолюцию Европарламента / Reuters

В МИД Беларуси прошлись по резолюции, принятой Европарламентом на фоне протестов и отметили, что документ не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса.

Об єтом сообщает МИД Беларуси в четверг, 17 сентября.

В ведомстве считают, что резолюция показывает непонимание происходящих в стране процессов и абсолютную "оторванность от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого ЕС".

"Примечательно, что документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Даже если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что "кто в лес, кто по дрова", и призывает в никуда", - говорится в заявлении.

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В МИД Беларуси добавили, что евродепутатам не помешали бы минимальные знания международного права и уважение суверенитета других стран.

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