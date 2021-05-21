Лавров разразился сравнением США и стран Балтии с "гопниками"

Гопники будут всегда, а Россия намерена отстаивать свои интересы - Лавров / Reuters

Когда страны Балтии вступали в Североатлантический альянс, Россию заверяли в том, что это не опасно, однако теперь они стали во главе "русофобского меньшинства" и постоянно требуют усиления санкций в отношении российского государства. США, Латвия, Литва и Эстония ведут себя как "гопники", однако Москва и в дальнейшем будет отстаивать интересы своего государства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как сообщает РИА Новости, российский министр иностранных дел рассказал о том, что перед тем, как принять страны Балтии в НАТО, Москве заявляли о важности такой меры в связи с фобиями государств, связанных с советской оккупацией. Однако теперь они жестко выступают против РФ.

"Нам говорили, ну, вот у прибалтов такие фобии, после оккупации вашей, и вообще их угнетали — кто и как их угнетал? Если все сохранили свои языки, промышленность в Прибалтике выросла на несколько порядков в советское время, неважно, в общем, они затащили их в НАТО и нам сказали — вы только не волнуйтесь, они успокоятся от своих фобий, и у вас на границах будет спокойно", - объяснил Лавров.

По его словам, балтийские государства превратились в лидеров "русофобского" меньшинства, постоянно требующих ужесточения санкций в отношении России и надеются на то, что их защитит Вашингтон. В качестве примера такого поведения он привел ситуацию из своего детства, сравнив государства вместе с США с уличными хулиганами.Читайте такжеПутин разразился обещанием "выбить зубы" из-за территорий России

"У меня другой пример. Во дворе, когда я рос, наверное, сейчас тоже, просто во дворе давно не был, выходили ребятки — кто побольше, кто поменьше, и был большой самый главный хулиган. Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него — как рыбы-прилипалы у акулы. И вот они подбегали к новенькому: "Дай десять копеек", и когда им отвечали негативно, тут уже выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории", - сказал Лавров.

Российский дипломат добавил, что Россия не пускает подобную ситуацию на самотек: "гопники" будут всегда, а Москва намерена и в дальнейшем отстаивать свои интересы.

"А куда гопники? Они разве исчезли? Они остаются, это часть жизни, они всегда будут, мне кажется. Наша цель главная не миролюбие и не договор, а обеспечение интересов страны и ее граждан. А договор — это инструмент, и он может быть только равноправным", - подчеркнул Сергей Лавров.

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