Лавров вернул Боснии и Герцеговине украденную из Луганска икону

Лавров вернул Боснии и Герцеговине подаренную ему украинскую икону / Reuters

МИД Россию передало в посольство Боснии и Герцеговины в Москве икону, которую российскому министру Сергею Лаврову подарили в Сараево.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из МИД РФ. Ценность подарил главе российского внешнеполитического ведомства председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик 14 декабря.

"23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта", – отметили в МИД РФ.

Украденная икона для Лаврова