Лавров вернул Боснии и Герцеговине украденную из Луганска икону

Сегодня икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.
МИД Россию передало в посольство Боснии и Герцеговины в Москве икону, которую российскому министру Сергею Лаврову подарили в Сараево.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из МИД РФ. Ценность подарил главе российского внешнеполитического ведомства председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик 14 декабря.
"23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта", – отметили в МИД РФ.
Украденная икона для Лаврова
- В рамках визита в Боснию и Герцеговину глава МИД РФ Сергей Лавров получил в подарок 300-летнюю украинскую икону. Существует гипотеза, что на оккупированной территории Донбасса воевали боснийские сербы-добровольцы. Предположительно, с их помощью старинная украинская икона попала в Боснию и Герцеговину.
- Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назвал "политическим жестом" в сторону России инцидент в Сараево, когда российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову подарили старинную украинскую икону из оккупированного Луганска.
- В Министерстве иностранных дел России отреагировали на скандал с подаренной в Боснии и Герцеговине Сергею Лаврову иконой из оккупированного Луганска.
Автор: Екатерина Трохимчук