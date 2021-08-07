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Лесные пожары: в Греции обезумевшие люди в ужасе убегают от огня

7 августа 2021, 13:47

Самая опасная ситуация – на севере столицы, города Афины. Также очень большая опасность для всего живого в городах неподалеку – Вотонаса и Марафон.

Греция, пожар
ВГреции обезумевшие люди в ужасе убегают от огня / скриншот из видео

Рекордная жара превратила Грецию в "пороховую бочку ". Об этом сообщает ВВС со ссылкой на представителей греческой власти. Сообщается, что с пламенем сражаются сотни пожарных, а воду сбрасывают с двадцати самолетов.

Самая опасная ситуация – на севере столицы, города Афины. Там стихия унесла первые жизни. В пригороде погиб 38-летний пожарный-доброволец, на него упал электрический столб. Другой погибший – президент Торгово-промышленной палаты Афин Костянтиноса Михалос. В пригороде Афин уже происходит эвакуация, ведь огонь уже очень близко. Говорится, что очень большая опасность в городах, которые неподалеку от столицы, – Вотонас и Марафон.

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Напомним, ранее пожары вспыхнули 31 июля сразу в более 40 ячейках.

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Огонь заставил перекрыть часть автомагистрали, которая соединяла Афины с северными регионами страны.

Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за огненной угрозы.

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