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Лесные пожары в Греции: власти извинились из-за неудач

9 августа 2021, 22:21
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По словам министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, ситуация вокруг лесных пожаров в стране постепенно улучшается.

Премьер Греции извинился перед гражданами

В Греции масштабные лесные пожары уничтожили нетронутые участки леса, сожгли дома, предприятия и вынудили тысячи людей эвакуироваться.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис извинился перед согражданами из-за неудачи в ликвидации огня, пишет в понедельник, 9 августа Еkathimerini.

Более чем 20 стран Европы и Ближнего Востока откликнулись на просьбу помочь Греции в тушении пожаров, отправив в страны пожарных, спасателей и рабочую технику. Глава гражданской защиты Хардалиас отметил, что пожарные сейчас делают все возможное.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, ситуация вокруг лесных пожаров в стране постепенно улучшается.

"Еще слишком рано говорить, что пожары находятся под контролем, но мы приближаемся к этому моменту", - добавил чиновник.

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, со своей стороны, извинился перед местными жителями из-за неудачи в тушении пожара.

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"Очевидно, что климатический кризис затрагивает всю планету. С пожарами, которые длятся несколько дней. Это объяснение, но не отговорка или алиби. Возможно, мы сделали все, что было возможно для человека, но во многих случаях этого показалось недостаточно в неравной битве с природой", - отметил Мицотакис.

Как ранее писал Главред, в Греции не утихают страшные масштабные пожары, которые уничтожают не только леса, но и дома людей. Огонь сильно приблизился к столице страны - Афинам. Эвакуированы тысячи людей, сотни домов и автомобилей сгорели дотла.

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