Лукашенко: Путин показал, кому принадлежат границы Беларуси

Лукашенко заявил об иностранном вмешательстве в дела республики.
Президент России Владимир Путин своими действиями в ходе событий в РБ продемонстрировал, что белорусские границы принадлежат Союзному государству России и Беларуси.
Об этом действующий президент республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал в ходе совместного брифинга с российским главой государства Владимиром Путиным, который состоялся в четверг, 14 сентября, и транслировался на YouTube-канале RT.
По его словам, иностранные государства в процессе вмешательства в дела Беларуси показали свою решительность, на которую Минску есть чем ответить. Однако его особо порадовала реакция на события в Беларуси президента РФ Владимира Путина.
"И что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен, вы продемонстрировали, что белорусские границы - это границы Союзного государства", - сказал Лукашенко.
- Напомним, сегодня, 14 сентября, в Москве проходит визит действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Кремль признает его легитимность и готов вести с политиком переговоры.
- В ходе брифинга Путин заявил, что Беларусь должна самостоятельно решать свои проблемы без вмешательства со стороны России.
- В процессе переговоров с Минском Москва будет придерживаться договоренностей, достигнутых в рамках договоров ОДКБ и Союзном государстве.