Лукашенко: Путин показал, кому принадлежат границы Беларуси

Белорусские границы - это границы союзного государства - Лукашенко/ Скриншот RT

Президент России Владимир Путин своими действиями в ходе событий в РБ продемонстрировал, что белорусские границы принадлежат Союзному государству России и Беларуси.

Об этом действующий президент республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал в ходе совместного брифинга с российским главой государства Владимиром Путиным, который состоялся в четверг, 14 сентября, и транслировался на YouTube-канале RT.

По его словам, иностранные государства в процессе вмешательства в дела Беларуси показали свою решительность, на которую Минску есть чем ответить. Однако его особо порадовала реакция на события в Беларуси президента РФ Владимира Путина.

"И что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен, вы продемонстрировали, что белорусские границы - это границы Союзного государства", - сказал Лукашенко.