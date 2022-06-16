Макрон признался, для чего общается по телефону с Путиным

На данный момент эти переговоры не приносят какого-то конкретного результата, но возможно, момент для успеха этих переговоров может наступить в будущем.
Лидер французов Эммануэль Макрон уверен, что необходимо иметь работающий канал связи с Россией "на всякий случай".
Также во время сегодняшней пресс-конференции в Киеве он отметил, что получал одобрение от украинского президента Владимира Зеленского на все контакты с лидером РФ Владимиром Путиным.
"Нам нужно по некоторым вопросам иметь канал связи с Россией, хотя бы по вопросам продовольственной безопасности", - сказал Макрон.
По словам французского президента, на данный момент эти переговоры не приносят какого-то конкретного результата, но возможно, момент для успеха этих переговоров может наступить в будущем.
"В конце концов эта дискуссия должна состояться", - отметил Макрон.
По его словам, Зеленский давал согласие на переговоры лидера Франции и России каждый раз еще с 2019 года.
"Украина должна выиграть войну, сохранив териториальную целосность и сувернитет, но потом все равно надо будет говорить с россиянами", - добавил Макрон.
Визит Шольца, Макрона и Драги в Украину
Как известно, 16 июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги приехали в Киев впервые с начала полномасштабной войны.
Лидеры прибыли спецпоездом из Польши, начав поездку поздно вечером накануне.
В Киеве к ним присоединился и президент Румынии Клаус Иоганнис.
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