Макрон признался, для чего общается по телефону с Путиным

Эммануэль Макрон рассказал, для чего звонит Путину / Фото Reuters

Лидер французов Эммануэль Макрон уверен, что необходимо иметь работающий канал связи с Россией "на всякий случай".

Также во время сегодняшней пресс-конференции в Киеве он отметил, что получал одобрение от украинского президента Владимира Зеленского на все контакты с лидером РФ Владимиром Путиным.

"Нам нужно по некоторым вопросам иметь канал связи с Россией, хотя бы по вопросам продовольственной безопасности", - сказал Макрон.

По словам французского президента, на данный момент эти переговоры не приносят какого-то конкретного результата, но возможно, момент для успеха этих переговоров может наступить в будущем.

"В конце концов эта дискуссия должна состояться", - отметил Макрон.

По его словам, Зеленский давал согласие на переговоры лидера Франции и России каждый раз еще с 2019 года.

"Украина должна выиграть войну, сохранив териториальную целосность и сувернитет, но потом все равно надо будет говорить с россиянами", - добавил Макрон.

Визит Шольца, Макрона и Драги в Украину

Как известно, 16 июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги приехали в Киев впервые с начала полномасштабной войны.

Лидеры прибыли спецпоездом из Польши, начав поездку поздно вечером накануне.

В Киеве к ним присоединился и президент Румынии Клаус Иоганнис.

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