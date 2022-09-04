"Не русский народ здесь виноват": США не поддерживают идею ограничить в визах всех россиян

Санкции против РФ / reuters

Спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби заявил, что США не считают необходимым ограничивать в визах всех россиян как санкцию за вторжение России в Украину.

В интервью российскому каналу Дождь он заявил, что ограничения должны относиться к конкретным лицам.

По словам Кирби, не нужно превращать санкционный визовый режим в войну со всем российским народом.

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"Сейчас по отношению к России нельзя делать вид, будто ничего не происходит. Мы ввели визовые ограничения для отдельных россиян. Мы считаем, что это инструмент, позволяющий привлечь Путина к ответственности за то, что он делает в Украине. Также это помогает привлечь к ответственности членов его олигархии, сторонников режима, вовлеченных в войну против Украины. Мы не считаем, что все россияне должны отвечать за действия Путина, это непродуктивно. Не русский народ здесь виноват, а президент Путин и его кабинет насаждают эту незаконную и необоснованную войну", — сказал Кирби.

В то же время представитель Белого Дома подчеркнул, что все сторонники действующего режима РФ и финансирующие его люди должны максимально ощутить влияние санкций.

Запрет выдачи виз россиянам

Отметим, что в Польше поддерживают дальнейшее введение санкции против государства-оккупанта и работают над тем, чтобы разработать механизм, позволяющий прекратить выдачу виз россиянам.

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик подчеркнул, что в Европейском союзе есть большие страны, которые выступают против того, чтобы россиянам перестали выдавать визы. В частности, это – Германия, Франция и Нидерланды.

Вавжик подчеркнул, что поэтому Польша самостоятельно работает над тем, чтобы ограничить выдачу шенгенских виз россиянам.

Напомним, ранее в интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем российским путешественникам. Президент выразил мнение, что санкции, которые уже наложены на Россию, являются "слабыми" по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

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