"Нет войне!": петицию против российской агресии подписало более 800 тысяч людей по всему миру

Акции протеста в России / David Frenkel

Петиция против войны в Украине стала одной из наиболее часто подписываемых в мире.

Автором петиции против войны на сайте Change.org стал российский правозащитник Лев Пономарев.

"Путин отдал приказ о начале военной операции против Украины, несмотря на страшную цену, которую несомненно заплатят за эту войну и Украина, и Россия, несмотря на все голоса разума, звучавшие в России и за ее пределами. Официальная риторика России утверждает, что это делается с целью "самозащиты". Но историю не обманешь. Поджог Рейхстага был разоблачен, а сегодня разоблачения не требуются – все очевидно с самого начала", - отмечается в тексте петиции.

На данный момент за прекращение российской агрессии в Украине подписалось более 800 тысяч человек.

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