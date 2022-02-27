"Нет войне!": петицию против российской агресии подписало более 800 тысяч людей по всему миру

Россиян призвали стать частью антивоенного движения.
Петиция против войны в Украине стала одной из наиболее часто подписываемых в мире.
Автором петиции против войны на сайте Change.org стал российский правозащитник Лев Пономарев.
"Путин отдал приказ о начале военной операции против Украины, несмотря на страшную цену, которую несомненно заплатят за эту войну и Украина, и Россия, несмотря на все голоса разума, звучавшие в России и за ее пределами. Официальная риторика России утверждает, что это делается с целью "самозащиты". Но историю не обманешь. Поджог Рейхстага был разоблачен, а сегодня разоблачения не требуются – все очевидно с самого начала", - отмечается в тексте петиции.
На данный момент за прекращение российской агрессии в Украине подписалось более 800 тысяч человек.
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Автор: Елена Стороженко