В парламенте Беларуси заявили о возможности повторных выборов

Выборы в Беларуси могут состояться повторно/ Фото выборы в Беларуси (centralasia.media

В парламенте Беларуси заявили о возможности проведения повторных выборов в стране.

Об этом заявил глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич, который претендовал на должность президента, но снялся с выборов, передает Наша Нива.

При этом Гайдукевич отметил, что принимать такое решение "должен парламент, а не улица".

"Мы должны не позволить разделить нас. Те люди, которые стоят на улицах и идут сюда - не враги. Мы должны не позволить, чтобы судьба страны решалась на улице", - заявил он с трибуны на митинге в центре Минска.

Напомним, ранее в штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской сделали заявление по поводу пересчета голосов и проведения второго тура президентских выборов.

Как сообщал Главред, в воскресенье, 16 августа, в Минск со всей Беларуси свезли людей на митинг в поддержку президента Александра Лукашенко.