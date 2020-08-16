В парламенте Беларуси заявили о возможности повторных выборов

Решение "должен принимать парламент, а не улица", считает глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич.
В парламенте Беларуси заявили о возможности проведения повторных выборов в стране.
Об этом заявил глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич, который претендовал на должность президента, но снялся с выборов, передает Наша Нива.
При этом Гайдукевич отметил, что принимать такое решение "должен парламент, а не улица".
"Мы должны не позволить разделить нас. Те люди, которые стоят на улицах и идут сюда - не враги. Мы должны не позволить, чтобы судьба страны решалась на улице", - заявил он с трибуны на митинге в центре Минска.
Напомним, ранее в штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской сделали заявление по поводу пересчета голосов и проведения второго тура президентских выборов.
Как сообщал Главред, в воскресенье, 16 августа, в Минск со всей Беларуси свезли людей на митинг в поддержку президента Александра Лукашенко.