Путин рассказал о "подарках от русского народа" при развале СССР

Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что при распаде Советского Союза национальные республики при разделе территорий получили от Кремля очень щедрые "подарки".

В интервью журналисту Павлу Зарубину в рамках передачи Москва. Кремль. Путин российский лидер раскритиковал большевиков за заложенную "мину замедленного действия" в виде Конституции, а также в целом негативно отозвался о некоторых моментах постсоветской политики.

В частности, Путин упрекнул, что республики после развала СССР отхватили себе довольно много исконно российских территорий, которые потом стали считать своей собственностью.

"Выходили бы с тем, с чем пришли, и не тащили бы подарки от русского народа", - подчеркнул Путин.

Читайте такжеПутина выбрали лидером новой партии в РоссииПо словам главы Кремля, большевики не выполнили множество данных перед революцией обещаний. Например, не дали, как обещали, "землю крестьянам, фабрики рабочим". Путин посетовал, что предприятия были национализированы, но рабочим и крестьянам они не достались. Пропаганда, полагает он, велась исключительно для привлечения сторонников.

Аналогичное мнение Путин высказал о лозунге "ни войны, ни мира". Он убежден, что большевики уничтожили российскую армию, опасаясь огромного количества вооруженных людей, а вместо нее создали рабоче-крестьянскую армию. От безысходности люди метались "туда и сюда, не понимая, куда им примкнуть".

"Говорили одно, делали другое", - подчеркнул Путин.

Как ранее сообщалось, в России вступили в силу поправки в Конституцию, предусматривающие "обнуление" президентских сроков Владимира Путина.

Напомним, пользователи соцсетей писали, что множество жителей России проголосовали против внесения поправок в Конституцию РФ. Свои слова они иллюстрировали данными избирательных комиссий и фотокопиями протоколов.