Великобритания и США обвинили РФ в применении космического оружия

Россию обвинили в применении космического оружия / Popmech

США и Великобритания сделали совместное заявление, обвинив Россию в испытании оружия в открытом космосе, которое предназначено для уничтожения спутников.

"Мы обеспокоены тем, что Россия испытала один из своих спутников, выпустив снаряд с характеристиками оружия", – заявил глава космического управления Великобритании Харви Смит, сообщает ВВС.

В Лондоне отмечают, что подобные действия РФ могут нести угрозу мирному использованию космического пространства.

Глава космического командования США, генерал Джей Рэймонд сообщил, что имеет доказательства проведения Россией "испытаний космического противоспутникового оружия".

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"Это еще одно свидетельство продолжающихся усилий России по разработке и испытанию космических систем, соответствующее опубликованной военной доктрине Кремля по применению оружия, которое подвергает риску американские и союзные космические активы", – отметил Рэймонд.

Как ранее сообщалось, официальный Вашингтон не намерен продлевать подписанный в 2010 году договор о двустороннем сокращении стратегических ядерных вооружений. По крайней мере, в Москве видят именно такую перспективу развития событий.

Напомним, европейские средства массовой информации сообщали, что США и Россия владеют 93% ядерного оружия в мире.