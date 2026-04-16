Девушка ненадолго оставила питомца одного: что устроил грызун

Вы узнаете:
- Почему диван оказался главной мишенью для грызуна
- Почему многие грызуны начинают разрушать все вокруг
- Чем закончилась эта история для хозяйки и питомца
Женщина вернулась домой и обнаружила, что ее диван превратился в груду обивки и наполнителя. Неожиданность усилило поведение виновника, ведь грызун спокойно сидел рядом с разрушенной мебелью, будто ничего не произошло.
Видео с последствиями "налета" быстро разлетелось в сети и собрало сотни тысяч просмотров в Instagram. Пользователей поразило не только состояние дивана, но и невозмутимость питомца.
Диван стал жертвой грызуна
38-летняя Юлия Орленко рассказала, что сняла последствия происшествия сразу после возвращения домой. По ее словам, животные остались без присмотра и нашли себе необычное развлечение.
На кадрах видно луговую собачку (грызуна из семейства беличьих), которая устроилась рядом с полностью изгрызенным диваном. При этом питомец выглядел спокойным и даже довольным.
Реакция соцсетей
Публикация вызвала бурное обсуждение. Одни пользователи сочли происходящее милым и забавным, отмечая харизму животного.
"Абсолютно невиновен", - отметил один зритель.
Другие, напротив, раскритиковали ситуацию, указав на возможные проблемы с условиями содержания питомца. По их мнению, подобное поведение может говорить о скуке или недостатке активности.
"Это не мило. Это скучающее экзотическое животное без компании и без вольера. Это пренебрежение", - написал один из пользователей.
Несмотря на ущерб, хозяйка призналась, что не может долго сердиться на своего питомца и воспринимает произошедшее с юмором.
Смотрите в видео о том, как хозяйка поймала грызуна на месте преступления:
О профиле в Instagram: eva_and_jorik/
Аккаунт eva_and_jorik посвящен жизни домашних животных и их хозяйки. В центре внимания обычно повседневные моменты, которые превращаются в легкие и часто забавные истории: от шалостей питомце до их взаимодействия с человеком.
Контент строится вокруг коротких видео и публикаций, где показываются характер и поведение животных.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред