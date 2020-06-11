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В США завершили испытания ядерной бомбы B61-12: зрелищное видео

11 июня 2020, 20:07

Мощным оружием будут оснащены истребители.

/ Фото: скриншот из видео

В США успешно закончились испытания ядерной бомбы B61-12, которую планируют использовать для вооружения истребителей.

Как пишет The Drive, финальные испытания продемонстрировали способность экипажей военно-воздушных сил обрабатывать, загружать и моделировать применение бомбы как на высотных, так и на малых высотных профилях.

По словам экспертов, истребитель F-15E сбросил макет нового варианта знаменитой ядерной бомбы B61-12 и результат был успешным, он продемонстрировал, что ее использование в рельном бою возможно.

В отличие от предшественников, B61-12 - это управляемая ракета, которая отличается внешним видом хвоста. Ее не нужно сбрасывать с парашютом – она способна автономно двигаться в сторону цели, так как она имеет новый хвостовой узел с системой точного наведения GPS. Предварительные испытания показали отличную работу и выполнение всех фкнкций.

Прошлые разработки B61 были немножко не доработаны, поэтому не были оснащены хвостовой сборкой, содержащей парашют, чтобы замедлить падение бомбы, давая самолету, который сбросил ее, время, чтобы избежать взрыва.

В будущем США планирует внедрить B61-12 на территорию Европы в рамках замены предыдущих вариантов тактических бомб.

Испытания зафиксировала на видео компания Sandia Labs.

Напомним, после выхода из договора с Россией по ракетам средней и малой дальности, Белый дом может разорвать еще более значимое соглашение – Договор о стратегических наступательных вооружениях.

Ранее Россия и США согласились на переговоры по новой ядерной сделке. Ряд СМИ сообщали, что встреча представителей РФ и США может состояться 22 июня 2020 в Вене.

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