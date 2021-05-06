Новые правила въезда в ЕС: как можно будет посетить страны Шенгенской зоны

Новые правила въезда в ЕС / УНИАН

Есть два условия, которым должна соответствовать Украина в целом или те украинцы, которые едут в ЕС, чтобы отвечать новым правилам. Еврокомиссия обнародовала проект новых правил пересечения границ стран, которые входят в Евросоюз.

Формально данный документ должен пройти процедуру принятия, но Брюссель уже проконсультировался с правительствами государств-членов ЕС. Есть информация, что чиновники желают открыть границы уже летом 2021 года − чтобы оживить экономику ЕС благодаря туристам.

Евробюрократы предложили два возможных основания для открытия границ. Прежде всего, Европейский союз даст разрешение на въезд из тех стран, где уровень заболеваемости коронавируса COVID-19 относительно невысок (до 100 новых случаев на 100 тысяч населения за последние две недели), и при этом проводится достаточно тестов, чтобы доля положительных не превышала 4%.

Для таких стран порядок въезда может быть почти таким же, как и до пандемии – без самоизоляции, с любой целью въезда (хотя не исключено, что отдельные государства или авиалинии будут требовать от пассажиров из таких стран отрицательный тест или справку о вакцинации).

"Еврокомиссия предлагает странам-членам ЕС ослабить ограничения на "несущественные поездки" (туризм, поездки к друзьям и так далее − Главред) с учетом того, как продвигается вакцинация и как меняется эпидемическая ситуация в мире", − говорится в проекте правил.

Кроме того, в документе содержится четкое обязательство для стран-членов Евросоюза открыть границы для тех иностранцев, которые завершили вакцинацию, а также избавить их от требований по самоизоляции, если такие требования сняты для путешествующих внутри Евросоюза.

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