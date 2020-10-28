Обама дал Путину "зеленый свет" на аннексию Крыма - офицер НАТО

Обама наложил вето на решение о предоставлении Украине летального оружия/ Reuters

Президент США в 2009-2017 гг. Барак Обама мог предотвратить захват и аннексию Крыма Россией, но не сделал этого.

Такое мнение высказал американский военный, капитан 1-го ранга, представитель НАТО в РФ ​Гарри Табах в программе ХристяTalk на канале Obozrevatel, видео которой опубликовано в YouTube.

"Обама после Грузии отправил Клинтон с красной кнопкой перезагрузки, Абхазия – черт с ними, главное – у нас будет дружба с Путиным. И Путин тогда сказал: спасибо, дружище, ты слабак, и я теперь возьму Крым", – считает офицер.

Гарри Табах напомнил о том, что в 2014 году Конгресс США принял решение о предоставлении Украине летального оружия, но Обама наложил на него вето.

"Обама много чего мог. Он был президентом самой великой ядерной державы в мире, от которой зависит экономика всего мира. Много чего зависит во всем мире от него - от президента США", – сказал Табах, добавив, что вместо этого глава Белого дома "дал Путину зеленый свет" на аннексию Крыма.

Напомним, Верховный главнокомандующий Объединенных сил в Европе американский генерал Филип Бридлав заявил, что если бы США приняли решение предоставить Украие ПТРК Javelin в первые две недели после начала российской агрессии, то ситуация на Донбассе развивалась бы совсем иначе.