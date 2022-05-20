Оспа обезьян: в ВОЗ назвали сроки резкой вспышки заболеваемости

В мире распространяется оспа обезьян / Reuters

Заболеваемость оспой обезьян может вырасти в летний период из-за проведения массовых мероприятий, считает директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Мы приближаемся к летнему периоду в Европе, который сопровождается массовыми собраниями, фестивалями и вечеринками. Я обеспокоен тем, что распространение вируса может ускориться", - подчеркнул он.

Представитель ВОЗ сообщил, что как минимум восемь стран европейского региона сообщили о выявленных случаях оспы обезьяны в последние несколько дней. За пределами Европы вирус зафиксирован в Австралии, Канаде и США.

На этой неделе в Европе выявили более 100 случаев заболевания оспой обезьян. В ФРГ власти заявили, что нынешняя вспышка уже может считаться крупнейшей из имевших когда-либо место в европейском регионе.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны.

Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

Симптомы оспы обезьян:

лихорадка;

головные боли;

мышечные боли;

боли в спине;

увеличение лимфатических узлов;

озноб и истощение.

сыпь, которая часто начинается на лице, а затем распространяется на другие части тела, включая гениталии.

Оспа обезьян имеет инкубационный период до 21 дня, то есть до появления первых симптомов может пройти три недели после заражения.

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