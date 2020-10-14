"Отвратительно": Алиев размазал Пашиняна и выдвинул новые обвинения

Ильхам Алиев / president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал резкое заявление в адрес премьера Армении Никола Пашиняна.

"Пашинян – человек с улицы. Кем он был? Никем. Писателем, даже не писателем, а корреспондентом одной газеты. Пришел с улицы и стал руководителем. Что он сделал после этого? Ведет Армению к катастрофе", - подчеркнул он в интервью каналу Haber Türk.

Алиев считает, что в на сегодняшний день в Армении царит абсолютная диктатура.

"Пашинян разгромил Конституционный суд, распустил его. Он шантажировал председателя Конституционного суда, пригрозил ему арестом и насильно разместил там своих людей. Он заточает в тюрьмы журналистов, представителей медиа. Один из них объявил голодовку и там же умер. Возникли проблемы на международной арене, с традиционными союзниками. Он создал проблемы с Россией, Беларусью, другими традиционными союзниками", - напомнил он.

Азербайджанский лидер также обвинил Пашиняна в том, что он является "продуктом Сороса".

"Это человек, которым управляет Сорос. Источник у произошедших на постсоветском пространстве переворотов, "революций" один. Сорос уже стал нарицательным словом. Я имею в виду не только его. Поищите в интернете фото Пашиняна с Соросом. Стоят рука об руку, прижались друг к другу. Отвратительная фотография. Вот, кто его отец. Поэтому Сорос управляет им. Произошедшие в Армении эти события являются очередным поражением Сороса", - добавил Алиев.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах