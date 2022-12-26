Паника из-за обстрелов: под Белгородом гремят взрывы

Мощные взрывы прогремели в селах, которые примыкают к Белгороду.

В Белгородской области мощная "бавовна" / pixabay.com

В Белгородской области, граничащей с Украиной, прогремели мощные взрывы в понедельник, 26 декабря.

О новой "бавовне" идет речь в сообщениях местных Telegram-каналов.

Отметим, что взрывы были слышны сразу в нескольких населенных пунктах Белгородской области.

"Жителям села Новая Наумовка приходят смс-оповещения об обстреле", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что мощные взрывы также прогремели в селе Стрелецкое, которое примыкает к Белгороду.

Ранее в Грайворонском районе Белгородской области РФ произошел крупный пожар на одном из промышленных объектов.

В Сети опубликовали кадры с места происшествия. На них видно пламя и столб черного дыма на месте пожара.

Напомним, в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. В результате в городе есть разрушения.

Очевидцы выкладывают в Сеть фото и видео. На кадрах зафиксированы последствия "бавовны".

Отметим, что в результате пострадал как минимум один многоэтажный дом.

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