Паника из-за обстрелов: под Белгородом гремят взрывы

В Белгородской области, граничащей с Украиной, прогремели мощные взрывы в понедельник, 26 декабря.
О новой "бавовне" идет речь в сообщениях местных Telegram-каналов.
Отметим, что взрывы были слышны сразу в нескольких населенных пунктах Белгородской области.
"Жителям села Новая Наумовка приходят смс-оповещения об обстреле", - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что мощные взрывы также прогремели в селе Стрелецкое, которое примыкает к Белгороду.
Ранее в Грайворонском районе Белгородской области РФ произошел крупный пожар на одном из промышленных объектов.
В Сети опубликовали кадры с места происшествия. На них видно пламя и столб черного дыма на месте пожара.
Напомним, в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. В результате в городе есть разрушения.
Очевидцы выкладывают в Сеть фото и видео. На кадрах зафиксированы последствия "бавовны".
Отметим, что в результате пострадал как минимум один многоэтажный дом.
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