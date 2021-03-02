Папа Римский предрек человечеству новую катастрофу

Папа Римский предрек новый Всемирный потоп / Reuters

Папа Римский Франциск предсказал новую катастрофу библейских масштабов - Всемирный потоп.

Он может стать следствием глобального потепления и таяния ледников.

Такие предупреждения прозвучали в книге понтифика "О пороках и добродетелях", которая вышла в свет 2 марта.

Как пишет итальянская газета Corriere della Sera, в одном из отрывков произведения Франциск говорит о гневе Божьем, который направлен против несправедливости и дьявольского зла.

"Великий потоп, возможно, из-за повышения температуры и таяния ледников: что будет теперь, если мы продолжим идти по тому же пути", - предупреждает Папа Римский, относительно ситуации с климатом.

Франциск напомнил, что Ною удалось пережить потоп благодаря добродетельности.

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Он призвал граждан и политиков к благоразумию, отметив, что оно идет рука об руку с "сочувствием к ситуациям, людям, миру и его проблемам".

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