Папа Римский предрек человечеству новую катастрофу

Папа Римский предрек новый Всемирный потоп и высказался о гневе Божьем.
Папа Римский Франциск предсказал новую катастрофу библейских масштабов - Всемирный потоп.
Он может стать следствием глобального потепления и таяния ледников.
Такие предупреждения прозвучали в книге понтифика "О пороках и добродетелях", которая вышла в свет 2 марта.
Как пишет итальянская газета Corriere della Sera, в одном из отрывков произведения Франциск говорит о гневе Божьем, который направлен против несправедливости и дьявольского зла.
"Великий потоп, возможно, из-за повышения температуры и таяния ледников: что будет теперь, если мы продолжим идти по тому же пути", - предупреждает Папа Римский, относительно ситуации с климатом.
Франциск напомнил, что Ною удалось пережить потоп благодаря добродетельности.
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Он призвал граждан и политиков к благоразумию, отметив, что оно идет рука об руку с "сочувствием к ситуациям, людям, миру и его проблемам".
Как ранее сообщал Главред:
- Папа Римский Франциск призвал к принятию законов о гражданских союзах для однополых пар. По мнению понтифика, люди нетрадиционной сексуальной ориентации должны быть "защищены законом".
- 11 сентября Папа Римский Франциск назвал удовольствие от еды и наслаждение от секса "божественными". Франциск считает, что хорошая пища помогает улучшить здоровье человека, а интимная близость - "делает любовь красивой, и гарантирует сохранение человеческого рода".
- Папа Римский Франциск призвал всех верующих любить друг друга, а также ограничить себя в некоторых вещах во время Великого Поста. Отдельно он выделил тот факт, что люди начали слишком часто оскорблять друг друга: "Люди оскорбляют друг друга чаще, чем приветствуют".