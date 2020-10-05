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Пашинян резко обратился к администрации Трампа из-за атаки F-16 в Карабахе

5 октября 2020, 11:37

Никол Пашинян провел переговоры с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

Турция,истребитель,F-16
Турецкий F-16 / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об использовании Турцией штурмовиков F-16 американского производства в ходе квойны за Нагорный Карабах.

Как пишет The New York Times, об этом Пашинян подчеркнул в ходе состоявшегося телефонного разговора с советником президента Трампа по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

По словам Пашиняна, из-за непосредственного военного вмешательства Турции в пользу Азербайджана конфликт перешел в гораздо более опасную плоскость и теперь рискует перейти в более масштабную войну.

"Соединенные Штаты должны объяснить, эти F-16 были даны для бомбардировок мирных сел и мирного населения?", - заявил Пашинян.

Он отказался ответить, готова ли Армения сдать какую-либо территорию ради возможного мирного урегулирования, утверждая, что на этот вопрос должен отвечать не он, а руководство Нагорного Карабаха.

По словам Пашиняна, бои в Нагорном Карабахе для Армении, из-за вмешательства Турции, представляют "угрозу выживания".

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Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил вероятность привлечения вооруженных сил России на фоне обострения войны за Нагорный Карабах.

Он подчеркнул, что ВС РФ при соответствующих условиях могут быть использованы для обеспечения безопасности Армении.

  • 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
  • Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах

  • В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
  • Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.
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