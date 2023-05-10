Патрушев вступил в игру: в Сети рассказали о реакции Путина на оскорбления Пригожина

Ближайшее окружение российского диктатора Путина якобы уже некоторое время предлагает ему решить проблему с Пригожиным кардинальным способом.

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Пригожиным якобы заинтересовались силовики, близкие к Патрушеву / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Совбез РФ

В Кремле пока еще не решили судьбу главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, поскольку его потенциалом якобы заинтересовались силовые элиты, близкие к секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ.

По данным канала, после парада 9 мая Путину доложили о видео Пригожина, в котором главарь "вагнеровцев" критикует и унижает президента, назвав его "законченным му**ком".

"Прочитав предоставленные распечатки с цитатами Пигожина, Путин, по словам очевидцев, помрачнел и сказал: "Когда он уже заткнется. Завёл [идиота] (неценз., - ред.) на свою голову", - говорится в сообщении.

видео дня

Как пишет генерал СВР, ближайшее окружение Путина якобы уже некоторое время предлагает ему решить проблему с Пригожиным кардинальным способом, но "потенциал главы ЧВК разглядела часть силовой элиты, близкой к секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву".

"Пока что судьба Пригожина не решена. Вечером президент почувствовал слабость и вызвал дежурных медиков, которые находились с ним дольше обычного, и ушли после того как он уснул. Слаб стал дедушка, да и перенервничал", - резюмировали на канале.

Ультиматум Пригожина Путину

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в среду, 9 мая, поставил ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину. Он угрожал рассказать о реальной ситуации на фронте. Пригожин установил для диктатора и дедлайн - время окончания парада на Красной площади.

После назначенного времени Пригожин опубликовал видео, в котором заявил, что Минобороны РФ так и не предоставило группировке наемников обещанные боеприпасы. Главарь ЧВК рассказал о бегстве с фронта подразделения минобороны РФ и 72-й бригады.

Также Пригожин жестко набросился на российского диктатора якобы из-за снарядного "голода" у "вагнеровцев".

Эксперты Института изучения войны считают, что Пригожин воспользовался праздником 9 мая, который в стране-агрессоре РФ отметили убогим парадом на Красной площади, как возможностью высмеять российского диктатора Владимира Путина и подвергнуть сомнению его суждения.

Смотрите видео о том, как Пригожин называет Путина "му**ком":

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