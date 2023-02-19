Перед годовщиной вторжения Путин выступит с тирадой: Песков рассказал, о чем будет говорить диктатор

В Кремле заявили, что "вся наша жизнь сейчас крутится вокруг темы "СВО" и влияет на континент.

Владимир Путин выступит с обращением перед готовщиной вторжения в Украину / Фото ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин, развязавший кровавую войну против Украины, 21 февраля выступит перед Федеральным собранием и планирует дать оценку так называемой "специальной военной операции" в Украине. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Также президент РФ пояснит своему окружению, как он видит международную и геополитическую ситуацию.

"Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку спецоперации, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше",— сказал Песков в эфире пропагандистского телеканала "Россия-1".

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Песков добавил, что "вся наша жизнь сейчас крутится вокруг темы СВО" и влияет на континент.

Оглашение послания Владимира Путина состоится 21 февраля и пройдет в московском Гостином дворе. В сетке вещания российских телеканалов оно запланировано с 12:00 до 13:00.

Как сообщал Главред, президент США Джо Байден 20-22 февраля приедет с визитом в Польшу. Там он выступит с заявлением, которое будет касаться годовщины полномасштабной войны России против Украины. В этом заявлении американский лидер планирует, в частности, "отправить сигнал" российскому диктатору Владимиру Путину.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты планируют запустить три волны ракет по Украине в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля. Сейчас они накапливают необходимое количество ракет для этого. При этом захватчики в последнее время используют воздушные шары с отражателями, чтобы создать нагрузку на украинскую противовоздушную оборону.

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