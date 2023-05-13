"Под землей это дворец, на поверхности - цитадель": Соловей рассказал об африканском бункере Путина

Африканскую "цитадель" для Путина подготовил главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, сообщил российский политолог.

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Владимир Путин, резиденция / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Российский диктатор Владимир Путин возвел резиденцию-замок в Африке, куда планирует сбежать в случае своего политического поражения.

Он "свил" для себя гнездышко с кучей золота, драгоценностей и валюты заявил российский политолог Валерий Соловей журналистке Юлии Латыниной.

По словам Соловья, африканскую "цитадель" для Путина подготовил главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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"Он ее создал, цитадель настоящую. Под землей это дворец, на поверхности - цитадель, ее взять практически невозможно. Это как раз в Центральноафриканской республике и еще в паре мест, как говорят, есть запасные пункты. Там, кстати, хранится часть золота, часть драгоценных металлов и доллары на паллетах. В физическом виде хранятся доллары на паллетах", - рассказал Соловей.

Напомним, ранее сообщалось, что президент страны-агрессора Владимир Путин всё чаще путешествует не на самолетах президентского отряда, а на специальном бронированном поезде.

При этом российский диктатор отдает предпочтение бронепоезду с начала подготовки войны с Украиной.

Ранее сообщалось, что в районе резиденции президента РФ Владимира Путина в Московской области разместили комплекс ПВО.

Размещение комплекса ПВО зафиксировали всего в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево.

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