Подарок Трампа: в США перед инаугурацией Байдена назначены пять смертных казней

В США перед инаугурацией Байдена назначены пять смертных казней / Reuters

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп спешит до прихода Джо Байдена к власти казнить заключенных. Менее чем за 60 дней до вступления в должность нового президента США Трамп установил новый рекорд. Впервые за 17 лет заключенным, находящимся в федеральных камерах смертников, назначены даты приведения приговоров в силу. Несколько смертных казней должны пройти буквально за несколько дней до инаугурации Джо Байдена. При этом кандидат в президенты от демократов и его команда выступают против высшей меры наказания.

На ближайшие два месяца запланировано сразу несколько смертных казней. Среди осужденных - единственная за последние 70 лет женщина в федеральной камере смертников, самый молодой на момент совершения преступления мужчина, а также человек, чей подельник получил пожизненное заключение, а не смертную казнь, сообщает BBC.

В частности, на 10 декабря назначена смертная казнь Брэндона Бернарда, осужденного за убийство молодой пары в 1999 году. Другой обвиняемый по этому делу, пройдя через все апелляции, был казнен в сентябре. Бернард просил об отсрочке исполнения приговора, но Верховный суд отклонил его просьбу.

11 декабря ожидается казнь Альфреда Буржуа. Он издевался над своими малолетними дочерьми, после чего избил их до смерти.

12 января должны казнить Лизу Монтгомери - первую за 70 лет женщину, получившую смертный приговор на федеральном уровне. Монтгомери, которая в течение нескольких лет в детстве подвергалась насилию со стороны своего отчима, в возрасте 36 лет задушила беременную женщину и извлекла недоношенного ребенка. Ребенок впоследствии выжил.

14 января должны казнить Кори Джонсона. Суд доказал, что в 1992 году Джонсон убил семь человек в Вирджинии. Адвокаты Джонсона настаивают, что мужчина - умственно неполноценный, и на этом основании к нему не должна применяться смертная казнь. Защита утверждает, что IQ Кори Джонсона - 69, что ниже планки, определенной Верховным судом США в качестве ориентира при оценке целесообразности применения смертной казни. Кстати, другой обвиняемый, проходивший по тому же делу, избежал пожизненного заключения именно из-за умственной неполноценности.

15 января должен быть казнен Дастин Хиггс. Его признали виновным в том, что он заказал убийство трех женщин в 1996 году. В данном случае адвокаты Хиггса также настаивают, что он умственно неполноценен. Кроме того, по данным Associated Press, исполнитель не был приговорен к смертной казни. На суде адвокат говорил, что Хиггс получил высшую меру наказания, хотя "никого не убил". Другой обвиняемый по делу, который, по версии суда, нажал на курок, убив трех женщин в штате Мэриленд, получил пожизненный срок. Хиггса же обвинили в том, что он был заказчиком убийств.

Отметим, смертная казнь существует в 25 из 50 американских штатов (еще четыре штата эту меру наказания решили пока не применять). Но на федеральном уровне на ее исполнение долгие годы действовал неофициальный мораторий.

До президентства Дональда Трампа федеральные власти США в последний раз проводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. Но в августе 2019 года, после массовых убийств в Дейтоне и Эль-Пасо, Трамп призвал вернуть смертную казнь. В своем обращении к американцам он заявил, что люди, совершающие преступления на почве ненависти и устраивающие массовую стрельбу, заслуживают смертного приговора.

В издании отметили, что решения администрации Трампа по вопросу смертной казни станут проблемой для новой администрации Байдена, который выступает за отмену высшей меры наказания. В его предвыборной программе говорилось: "С 1973 года 160 человек, приговоренных к смертной казни, были реабилитированы. Поскольку мы не можем гарантировать, что все приговоры выносятся в соответствии с законом, Байден будет работать над принятием законодательства, отменяющего смертную казнь на федеральном уровне, и побуждать штаты следовать примеру федерального правительства".

Вместо смертной казни администрация Байдена предлагает назначать пожизненное заключение в виде наказания без возможности освободиться условно-досрочно.

По данным последнего исследованя Gallup, 54% американцев считают, что смертная казнь приемлема с этической точки зрения. И несмотря на то, что этот процент кажется высоким, на самом деле это рекордно низкий показатель - на шесть процентных пунктов ниже, чем год назад.

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.

24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.

По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.