Политолог спрознозировал, кому Путин может передать власть

По словам Андрея Золотарева, скорее всего, преемником диктатора Путина будет кто-то из его ближнего круга.

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Путин, скорее всего, выберет преемника из ближнего круга - Золотарев / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Выборы президента в стране-агрессоры РФ, которые назначены на 2024 год, вряд ли что либо серьезно изменят в тамошнем политическом раскладе. Об этом во время чата на Главреде рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Еще с начала 2000-х выборы в России стали освящением народным волеизъявлением уже сделанного политического выбора. Сюрпризы, конечно, иногда случаются, как, например, губернатор Фургал в Хабаровском крае. И где он? Или в Лефортово, или в Матросской тишине. Или, например, мэр Екатеринбурга Ройзман. Система очень быстро находит на таких управу. Выборы будут легитимировать то политическое решение, которое будет принято: Путин или не Путин", – сказал он.

По словам Золотарева, скорее всего, преемником диктатора Путина будет кто-то из его ближнего круга.

"Прекрасно помню 1997-1998 годы, когда у Ельцина не складывалось с преемником. Кастинг шел непрерывно, никто не оправдал доверие – ни Кириенко, ни Степашин. Пока не вынырнул ничем непримечательный полковник КГБ из Питера с подачи Бориса Березовского, для которого это плохо закончилось. Один из законов политики – первой откусывается та рука, которой слишком обязаны. Скорее всего, это будет кто-то из кооператива "Озеро" или из ближайшего окружения Путина. Сейчас там смотрят по сторонам, кого поставить. Говорят о том же Дюмине, но пока нет обещанной рокировки в минобороны с заменой Шойгу на Дюмина. Посмотрим, до конца лета еще есть время. Если он попадет в минобороны, то оттуда и начнётся операция подготовки преемника", – сказал он.

Смотрите на видео чат Андрея Золотарева на Главреде:



Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Напомним, ранее Виктор Ягун рассказал, что за главарем ЧВК Вагнера Пригожиным стоит, в том числе, губернатор Тульской области Дюмин. Генерал предположил, что Дюмин, вероятно, знает некоторые секреты Путина.

Кроме того, генерал-майор запаса Ягун предположил, что если Путин исчезнет, в Кремле сделают ставку на секретаря Совбеза РФ Патрушева, которые управляет так называемым центром управления решений в России. При этом Китай, как предполагает Ягун, сделал ставку на главу российского правительства Мишустина.

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