Помощники Путина угодят под санкции: в США подготовили новый удар по РФ

Окружению Владимира Путина грозят жесткие санкции / Фото Reuters

В случае вторжения РФ в Украину окружение президента России Владимира Путина может пострадать из-за новых санкций США.

В США подготовили список людей из окружения Путина и их родственников, сообщает Reuters.

Отмечается, что в случае вторжения РФ в Украину под санкциями окажутся люди из ближайшего окружения Путина, которые являются "соучастниками дестабилизационного поведения Кремля".

В то же время Вашингтон уже разработал два вида пакетов санкций - для окружения российского президента и для членов их семей.

"Помощники Путина не смогут использовать своих супругов и других членов семьи, чтобы уклоняться от санкций. Санкции отрежут их от международной финансовой системы и гарантируют, что они не смогут прятать деньги на Западе и вкладывать средства в обучение в элитных западных университетах", — говорится в сообщении.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости срочно ввести санкции против России. По его словам, после вторжения РФ в Украину они не будут иметь никакого смысла.

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