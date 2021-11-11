"Пора вернуть эту землю себе": Скабеева процитировала Гребенщикова и позарилась на Киев

Ольга Скабеева / скриншот из видео

Пламенеющий закат, который можно было наблюдать 10 ноября в Киеве, привел в состояние крайней ажитации топовую российскую пропагандистску Ольгу Скабееву. Она опубликовала в своем канале в Telegram видеозапись такого явления.

"Эта земля была нашей, Пока мы не увязли в борьбе, Она умрет, если будет ничьей. Пора вернуть эту землю себе", – именно прокомментировала видео Скабеева, решив почему-то процитировать легендарную песню Бориса Гребенщикова и группы "Аквариум" "Поезд в огне".

Видео красного заката в Киеве

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Напомним, после того, как с 1 ноября Россия прекратила поставку угля в Украину, Ольга Скабеева увидела в этом повод для радости.

Она рассказала, как будут мерзнуть украинские дети в детсадах и пациенты в больницах без спасительного угля.

Пропагандистка заявила, что "бо-бо" будет именно украинцам, а не россиянам. Она также вспомнила, что с января "Газпром" прекратит прокачку газа через украинскую ГТС.