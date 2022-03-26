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Применение Россией ядерного оружия – все более реальная вероятность – Япония

26 марта 2022, 14:34

Война России против Украины демонстрирует сложности создания мира без ядерного оружия, сказал Фумио Кисида.

Япония
В Японии считают, что вероятность применения Россией ядерного оружия становится все более реальной / УНИАН

Россия может применить ядерное оружие – перспектива такого решения Москвы "становится все более реальной". Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Как сообщает Reuters, в ходе визита американского посла Рама Эмануэля в Хиросиму, первый город, который был подвержен ядерной атаке, он сказал о том, что перспектива применения Японией ядерного оружия постепенно становится все более возможной.

По его словам, поездка Эмануэля в Хиросиму и опыт дипломата в наблюдении за ядерной реальностью может стать сильным сигналом миру.

"Когда возможность применения Россией ядерного оружия становится все более реальной, я полагаю, что визит посла Эмануэля в Хиросиму и его опыт наблюдения за ядерной реальностью станут сильным посланием международному сообществу", - считает Кисида.

Также он подчеркнул, что война России против Украины продемонстрировала сложности создания мира без ядерного оружия.

Агентство напомнило, что Путин 24 февраля заявил, что те страны, которые будут препятствовать РФ, вынуждены будут столкнуться с "такими последствиями, с которыми вы никогда не сталкивались в своей истории". Некоторые лидеры восприняли такие слова как угрозу применения Россией ядерного оружия.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль допускает применение ядерного оружия в случае угрозы существованию России.

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