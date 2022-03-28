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Пропагандистка Овсянникова на ТВ жалобно попросила страны Запада снять санкции с РФ

28 марта 2022, 12:45

Марина Овсянникова заявила, что санкции направлены именно на простых людей в РФ и что это якобы очень ухудшает их жизнь.

Овсянникова
Марина Овсянникова / Twitter

Российская пропагандистка Марина Овсянникова, которая выходила в прямом эфире Первого канала страны-агрессора с антивоенным плакатом, назвала санкции против России за войну в Украине "русофобией" и попросила западные страны отменить их ‒ во время итальянского телешоу Che tempo che fa.

Она заявила, что санкции направлены именно на простых людей, что это очень ухудшает их жизнь.

"Русофобия не допустима. Российские люди не должны нести коллективную ответственность за происходящее в Украине. Это вина исключительно Владимира Путина", - заявила российская пропагандистка.

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Напомним, в середине марта прямой эфир пропагандистского Первого канала РФ был сорван молодой женщиной, которая за спиной ведущей развернула плакат против российской военной агрессии в Украине.

"No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war", - было написано на плакате, который попал в прямой эфир.

Как оказалось, смелой девушкой оказалась сотрудница канала Марина Овсянникова.

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