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Меркель поражена жестокостью режима Лукашенко: в Германии приняли решение по Беларуси

14 августа 2020, 15:28

Белорусы пребывают в состоянии отчаяния из-за сложившейся в стране ситуации.

Меркель
У Меркель заявили, что Германия в Совете ЕС затронет тему санкций против Беларуси / УНИАН

Федеральный канцлер Ангела Меркель резко осуждает действия белорусских властей по применению жестоких силовых методов в отношении мирных активистов в ходе протестов в Беларуси. В ответ на такие меры Евросоюз должен провести дискуссию с целью обсуждения введения санкций против тех лиц, которые ответственны за нарушение прав человека на территории страны.

Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает ТАСС.

По его словам, Меркель потрясена жестокостью властей к людям, которые имеют право на выражение своей политической точки зрения в качестве мерного протеста.

"Канцлер особенно осуждает, что тысячи людей были задержаны просто из-за их участия в мирных протестах, она потрясена сообщениями о том, что с ними жестоко обращались", - сказал Зайберт, добавив, что в Германии эту ситуацию считают неприемлемой.Читайте такжеМассовые санкции и заморозка всех активов: в ЕС выступили с жесткой инициативой против режима Лукашенко

Зайберт также акцентировал внимание на том, что Минск должен освободить всех задержанных в ходе мирных демонстраций и обеспечить их право на проведение акций. Кроме того, он напомнил о забастовках на предприятиях Беларуси, отметив, что такие проявления показывают степень народного отчаяния и недовольства сложившейся ситуацией.

Как добавил напоследок чиновник, в связи с этим Германия уже в пятницу, 14 августа, обсудит ситуацию в Беларуси в рамках Совета Евросоюза. Во время дискуссии затронут вопрос введения персональных санкций против ответственных в Минске лиц.

"Германия обсудит сегодня в Совете ЕС события в Белоруссии. На наш взгляд, при этом нужно будет обсудить санкции против тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека", - подчеркнул Зайберт.Читайте такжеСтало известно, когда ЕС введет санкции против Лукашенко - Reuters

Напомним, в МВД Беларуси резко отрицают применение насилия против активистов, задержанных на улицах страны и в ходе протестных акций. Замминистра внутренних дел утверждает, что людей якобы не избивали в СИЗО.

У Лукашенко, в свою очередь, считают действия белорусов "самоуничтожением" и называют выборы президента страны состоявшимися.

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