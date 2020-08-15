"Нож в спину": Лукашенко "наехал" на участников забастовок на заводах

Александр Лукашенко обратился к участникам забастовок / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что работники предприятий, которые принимают участие в забастовке, не должны трудиться на заводах.

Об этом он сообщил 15 августа, пишет Sputnik Беларусь.

"Еще раз повторяю: никого не уговаривайте. Все понимают, что происходит. Если рабочий человек, который в принципе вне политики, рвется куда-то на площадь что-то демонстрировать, он не рабочий. Пойдут - пусть идут. Слушайте, у нас избыточная численность на МТЗ, МАЗе, БелАЗе - везде. Пусть идут. Но на заводах им после этого места быть не должно", - сказал он.

Лукашенко назвал забастовки рабочих в "ножом в спину" власти.

"Что это за подходы такие? Президент, правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время (вы – ред.) хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину?" - заявил он.

Читайте такжеОбнародовано видео, как ОМОН убил протестующего Тарайковского в Минске

По его словам, бастующие впоследствии не должны продолжать трудиться на заводах.

Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы. После того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочным лидером выборов является действующий президент Александр Лукашенко, начались массовые протесты.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги президентских выборов. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов (4 661 075 человек), его основной оппонент Светлана Тихановская – 10,1% (588 622 человека).

Ранее СМИ узнали, признает ли Украина выборы в Беларуси.