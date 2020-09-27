"Путин говорит о Новичке": Навальный назвал главную причину своего отравления

Алексей Навальный / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный назвал самую вероятную причину своего отравления.

Как иронично отметил он в сообщении в сервисе микроблогов Twitter, кто-то очень не хотел, чтобы он не попал на свадьбу к друзьям.

"Реально приоритетная версия моего отравления заключается в том, что все сделано для того, чтобы я не попал на свадьбу к Илье и Вере. Ужасно", - прокомментировал ситуацию Навальный.

Он отметил, что план не сработал - свадьба состоялась, а он может посмотреть на фотографии.

Он также раскритиковал версию российского руководства о том, что никакого отравления Навального не было.

"Уголовного дела нет. Где моя одежда - непонятно. Официальный диагноз "нарушение обмена веществ". Путин говорит, что это все-таки "новичок", но я сам его изготовил и выпил. Если это, "транспарентная позиция", то…", - добавил Навальный.

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