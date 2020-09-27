"Путин говорит о Новичке": Навальный назвал главную причину своего отравления

Алексей Навальный оценил официальную позицию Кремля.
Российский оппозиционер Алексей Навальный назвал самую вероятную причину своего отравления.
Как иронично отметил он в сообщении в сервисе микроблогов Twitter, кто-то очень не хотел, чтобы он не попал на свадьбу к друзьям.
"Реально приоритетная версия моего отравления заключается в том, что все сделано для того, чтобы я не попал на свадьбу к Илье и Вере. Ужасно", - прокомментировал ситуацию Навальный.
Он отметил, что план не сработал - свадьба состоялась, а он может посмотреть на фотографии.
Он также раскритиковал версию российского руководства о том, что никакого отравления Навального не было.
"Уголовного дела нет. Где моя одежда - непонятно. Официальный диагноз "нарушение обмена веществ". Путин говорит, что это все-таки "новичок", но я сам его изготовил и выпил. Если это, "транспарентная позиция", то…", - добавил Навальный.
Читайте такжеУ Навального рассказали о самом странном моменте в день отравления Новичком
- 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
- Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже выписали из немецкой клиники.