РФ покупает в Иране баллистические ракеты: в разведке раскрыли детали

Иран и Россия договариваются о поставках ракет / Коллаж фото Reuters, ua.depositphotos.com/

Военная разведка Украины подтвердила информацию о подготовке проекта договоренности о поставках из Ирана баллистических ракет в Россию.

"Мы понимаем угрозу применения баллистических ракет против нашего государства, поэтому сегодня очень активная позиция нашей дипломатии, военной разведки и других структур, которые упорно работают, чтобы доказать мировому сообществу насколько опасны поставки Ираном вооружений в Россию", — сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, есть практические результаты – после демонстрации реальных доказательств Иран изменил свою позицию и перестал опровергать свою причастность к поставкам вооружения России.

"По данным военной разведки Украины, летом этого года был заключен контракт России с Ираном по поставке около 1750 беспилотных летательных аппаратов двух видов – Shahed и Mohajer. Первая партия таких БПЛА, поступившая в Россию, составляла около 350 единиц, вторая – около 250 единиц", — добавил также Скибицкий.

Поставки иранского вооружения РФ

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что против иранского режима, поставляющего оружие РФ, которое убивает мирных украинцев, необходимо действовать более жестко.

Представитель ОП уверен в том, что Украина доведет до конца отношения с Ираном и в будущем будет более правильно строить отношения с подобными странами.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах

"О беспилотниках – это правда. Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", — передает словам чиновника IRNA.

По его словам, Иран попросил у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы доказательства того, что Россия использует иранские дроны против Украины.

Читайте еще: