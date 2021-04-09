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Россия разразилась угрозами в сторону Украины из-за НАТО

9 апреля 2021, 11:59
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В случае вступления в Альянс, государственности Украины грозит "удар", утверждают в РФ.

В МИД России пригрозили Украине серьезными последствиями из-за вступления в Альянс
В МИД РФ пригрозили Украине серьезными последствиями из-за вступления в НАТО / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пригрозила, что вступление Украины в НАТО спровоцировало бы масштабную эскалацию конфликта на Донбассе.

Из-за вступления в Альянс Украине грозит "удар" по государственности, приводит слова Захаровой ТАСС.

Российская сторона также призвала Киев воплощать в жизнь Минские соглашения по Донбассу.

"…Гипотетическое получение членства в Альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир в Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности", – сказала представитель МИДа.

Напомним, на Донбассе в конце марта обострился конфликт – в результате обстрела, который осуществили пророссийские боевики, погибли четверо украинских военных.

В тот же период стало известно, что Россия стягивает войска к восточной границе украинского государства. Цель маневров – якобы военные учения Запад 2021.

Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ начала "играть мышцами" в частности для того, чтобы на переговорах по Донбассу была атмосфера давления.

Позже глава государства поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Украинский лидер заявил, что если Киев получит План действий по членству в Альянсе, – это будет настоящим сигналом для Москвы.

Президент отметил, что для Украины НАТО – единственный путь к окончанию конфликта на части восточной территории.

Украина решила взять курс на вступление в Альянс после того, как Россия в 2014 году пошла на агрессию – захватила Крым и вторглась на Донбасс.

Украинское государство реформирует армию, чтобы ее стандарты соответствовали натовским. Киев ждет План действий по членству в НАТО.

Минские соглашения по Донбассу

  • Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.
  • В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.
  • Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.
  • В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
  • Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.
  • РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.
НАТО МИД России война на Донбассе Минские соглашения Мария Захарова
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