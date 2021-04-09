Россия разразилась угрозами в сторону Украины из-за НАТО

В МИД РФ пригрозили Украине серьезными последствиями из-за вступления в НАТО / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пригрозила, что вступление Украины в НАТО спровоцировало бы масштабную эскалацию конфликта на Донбассе.

Из-за вступления в Альянс Украине грозит "удар" по государственности, приводит слова Захаровой ТАСС.

Российская сторона также призвала Киев воплощать в жизнь Минские соглашения по Донбассу.

"…Гипотетическое получение членства в Альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир в Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности", – сказала представитель МИДа.

Напомним, на Донбассе в конце марта обострился конфликт – в результате обстрела, который осуществили пророссийские боевики, погибли четверо украинских военных.

В тот же период стало известно, что Россия стягивает войска к восточной границе украинского государства. Цель маневров – якобы военные учения Запад 2021.

Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ начала "играть мышцами" в частности для того, чтобы на переговорах по Донбассу была атмосфера давления.

Позже глава государства поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Украинский лидер заявил, что если Киев получит План действий по членству в Альянсе, – это будет настоящим сигналом для Москвы.

Президент отметил, что для Украины НАТО – единственный путь к окончанию конфликта на части восточной территории.

Украина решила взять курс на вступление в Альянс после того, как Россия в 2014 году пошла на агрессию – захватила Крым и вторглась на Донбасс.

Украинское государство реформирует армию, чтобы ее стандарты соответствовали натовским. Киев ждет План действий по членству в НАТО.