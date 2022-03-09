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Россия своими фейками готовит основу для применения химоружия - The Guardian

9 марта 2022, 22:20

Западные чиновники говорят, что у них есть причины опасаться возможного использования режимом Путина нетрадиционного оружия в Украине.

Владимир Путин
Британия опасается, что Путин может использовать опасное оружие / Reuters

Великобритания опасается, что Россия может состряпать повод для применения химического оружия в войне с Украиной, поскольку план оккупировать страну и захватить Киев за несколько дней полностью провалился, пишет The Guardian со ссылкой на данные осведомленных чиновников.

Западные чиновники говорят, что у них есть причины опасаться возможного использования режимом Владимира Путина нетрадиционного оружия в Украине на фоне крупных неудач российских оккупантов.

В Британии предполагают, что Россия может готовить основу для применения своего химического оружия, используя и фейковые сообщения о якобы создании биологического оружия в Украине, и другие ложные и ничем не подтвержденные заявления.

Западные чиновники заявляют - у них "есть веские основания для беспокойства относительно возможного использования нетрадиционного оружия" Россией, учитывая, что Москва имеет опыт применения химического оружия во время войны в Сирии.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны России против Украины на президента Владимира Зеленского было совершено более десятка покушений. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, украинского президента спасает мощная сеть разведки и контрразведки. Таким образом диверсионно-разведывательные группы ликвидируются еще на подходах.

Также ранее разведка США сообщила, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к эскалации в Украине. Российский президент сейчас "зол и расстроен", и он может попытаться раздавить украинскую армию, несмотря на жертвы среди мирного населения.

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