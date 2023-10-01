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Отказался воевать: появились детали сдачи еще одного военного летчика РФ

Алексей Тесля
1 октября 2023, 16:35 обновлено 1 октября, 16:41
Побег совершил военнослужащий авиационной эскадрильи Росгвардии старший лейтенант Гавриченко.
Росгвардия
Летчик Росгвардии сбежал в США / Коллаж6 Главред, Фото: vos-mo.ru, mil.ru

Еще один российский военный летчик сбежал из РФ на фоне продолжающейся войны России против Украины.

Побег совершил военнослужащий авиационной эскадрильи Росгвардии старший лейтенант Гавриченко (позывной "Гавр"). Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона".

Подчеркивается, что в конце сентября "Гавр" вместе со своей семьей провел отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Однако вместо возвращения на родину он пришел в американское посольство в ОАЭ, где заявил, что он отказывается воевать и выразил готовность к сотрудничеству.

Подчеркивается, что на решение Гавриченко мог оказать влияние его друг с учебной скамьи — лейтенант Антон Васильев (бывшая фамилия — Лях). Известно, что он был летчиком 610-го центра боевого применения и переучивания летного состава (в/ч 41520, Иваново), однако покинул РФ после начала "СВО". На сегодня он проживает в Лос-Анжелесе и занимается организацией сборов для украинской армии.

В сообщении уточняется, что ФСБ проводит расследование относительно обстоятельств побега летчика Гавриченко. Идут допросы сослуживцев, обыски личных вещей, осмотр мобильных телефонов и т. д.

Кроме того, также известен еще один случай бегства летчика РФ за границу. Решение покинуть родину принял летчик 15-й бригады армейской авиации (в/ч 44440) лейтенант Дмитрий Мишов. Он сбежал в Литву.

Ранее стали известны подробности о вертоле Ми-8 РФ перелетел в Украину вместе с экипажем. Родственников российских пилотов, оказавшихся в Украине, в РФ никак не информируют об их судьбе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ми-8 РФ вез запчасти к "Сушкам" оккупантов, но сел в Украине. Вертолет Ми-8 ВС России оказался в Украине в результате длительной спецоперации военной разведки.

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Росгвардия война России и Украины
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