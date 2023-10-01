Отказался воевать: появились детали сдачи еще одного военного летчика РФ

Еще один российский военный летчик сбежал из РФ на фоне продолжающейся войны России против Украины.
Побег совершил военнослужащий авиационной эскадрильи Росгвардии старший лейтенант Гавриченко (позывной "Гавр"). Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона".
Подчеркивается, что в конце сентября "Гавр" вместе со своей семьей провел отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах.
Однако вместо возвращения на родину он пришел в американское посольство в ОАЭ, где заявил, что он отказывается воевать и выразил готовность к сотрудничеству.
Подчеркивается, что на решение Гавриченко мог оказать влияние его друг с учебной скамьи — лейтенант Антон Васильев (бывшая фамилия — Лях). Известно, что он был летчиком 610-го центра боевого применения и переучивания летного состава (в/ч 41520, Иваново), однако покинул РФ после начала "СВО". На сегодня он проживает в Лос-Анжелесе и занимается организацией сборов для украинской армии.
В сообщении уточняется, что ФСБ проводит расследование относительно обстоятельств побега летчика Гавриченко. Идут допросы сослуживцев, обыски личных вещей, осмотр мобильных телефонов и т. д.
Кроме того, также известен еще один случай бегства летчика РФ за границу. Решение покинуть родину принял летчик 15-й бригады армейской авиации (в/ч 44440) лейтенант Дмитрий Мишов. Он сбежал в Литву.
Ранее стали известны подробности о вертоле Ми-8 РФ перелетел в Украину вместе с экипажем. Родственников российских пилотов, оказавшихся в Украине, в РФ никак не информируют об их судьбе.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Ми-8 РФ вез запчасти к "Сушкам" оккупантов, но сел в Украине. Вертолет Ми-8 ВС России оказался в Украине в результате длительной спецоперации военной разведки.
Больше новостей:
- "Истерика напряженная": в ВСУ заявили, что РФ в Брянской области потеряла и третий вертолет
- В Крыму прогремел взрыв на аэродроме оккупантов РФ, поражен вертолет – СМИ
- Летел бомбить украинцев: ВСУ одним ударом уничтожили российский вертолет Ми-24