Штурмовики Капитолия обвинили Трампа в предательстве и раскрыли планы по его импичменту

Некоторые адепты организации QAnon поддерживают импичмент Дональду Трампу / Reuters

Участники событий, связанных с попыткой штурма Капитолия, выразили готовность свидетельствовать против 45-го президента США Дональда Трампа по делу об его импичменте. Ряд адептов организации QAnon обвинили бывшего главу в предательстве и призывам к решительным действиям.

Как сообщает издание Vice, "Шаман" из организации сторонников Трампа QAnon, которого на самом деле зовут Джейкоб Энтони Ченсли заявил о предательстве со стороны политика, о чем рассказал его адвокат Эл Уоткинс.

"Шаман" полагает, что слова Трампа, произнесенные накануне резонансных событий, следует расценивать как призыв к действиям по штурму Капитолия. Как считает его адвокат, если импичмент бывшему хозяину Белого дома обоснован, то такое мнение должно учитываться в рамках процесса.Читайте такжеТрампа и его сторонников после ухода с поста начнут рвать на части

"Если рассматриваемые обвинения для импичмента имеют основания, голос господина Ченсли и голоса других лиц, причастных к случившемуся, должны быть услышаны", - утверждает Уоткинс.

Представляющий интересы другого участника событий – Эммануэля Джексона – которого обвиняют в ряде преступлений, в числе которых и нападение на правоохранителей, также обвиняет Трампа.

"Характер и обстоятельства этого преступления должны рассматриваться через призму события, инспирированного президентом США", - сказал адвокат.

Еще один участник попытки штурма Капитолия – Гаррет Миллер – обвиняемый в угрозах законодателю и офицеру полиции, решил извиниться за свои действия. Причем в ситуации он тоже обвиняет Дональда Трампа.

"Хотя я никогда не планировал нанести вред конгрессмену Окасио-Кортес или кому-либо из сотрудников полиции Капитолия, я признаю, что мои публикации в социальных сетях были абсолютно неуместными. Они были сделаны в то время, когда Дональд Трамп убедил меня, что выборы в Америке украли", - подчеркивается в его заявлении.Читайте такжеСенат США провалит импичмент Трампу: СМИ узнали причину

Штурм Капитолия и импичмент Трампу