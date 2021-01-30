Штурмовики Капитолия обвинили Трампа в предательстве и раскрыли планы по его импичменту

По словам ряда участников событий у Капитолия, Трамп призывал к штурму Капитолия.
Участники событий, связанных с попыткой штурма Капитолия, выразили готовность свидетельствовать против 45-го президента США Дональда Трампа по делу об его импичменте. Ряд адептов организации QAnon обвинили бывшего главу в предательстве и призывам к решительным действиям.
Как сообщает издание Vice, "Шаман" из организации сторонников Трампа QAnon, которого на самом деле зовут Джейкоб Энтони Ченсли заявил о предательстве со стороны политика, о чем рассказал его адвокат Эл Уоткинс.
"Шаман" полагает, что слова Трампа, произнесенные накануне резонансных событий, следует расценивать как призыв к действиям по штурму Капитолия. Как считает его адвокат, если импичмент бывшему хозяину Белого дома обоснован, то такое мнение должно учитываться в рамках процесса.Читайте такжеТрампа и его сторонников после ухода с поста начнут рвать на части
"Если рассматриваемые обвинения для импичмента имеют основания, голос господина Ченсли и голоса других лиц, причастных к случившемуся, должны быть услышаны", - утверждает Уоткинс.
Представляющий интересы другого участника событий – Эммануэля Джексона – которого обвиняют в ряде преступлений, в числе которых и нападение на правоохранителей, также обвиняет Трампа.
"Характер и обстоятельства этого преступления должны рассматриваться через призму события, инспирированного президентом США", - сказал адвокат.
Еще один участник попытки штурма Капитолия – Гаррет Миллер – обвиняемый в угрозах законодателю и офицеру полиции, решил извиниться за свои действия. Причем в ситуации он тоже обвиняет Дональда Трампа.
"Хотя я никогда не планировал нанести вред конгрессмену Окасио-Кортес или кому-либо из сотрудников полиции Капитолия, я признаю, что мои публикации в социальных сетях были абсолютно неуместными. Они были сделаны в то время, когда Дональд Трамп убедил меня, что выборы в Америке украли", - подчеркивается в его заявлении.Читайте такжеСенат США провалит импичмент Трампу: СМИ узнали причину
Штурм Капитолия и импичмент Трампу
- Сторонники 45-го президента США Дональда Трампа 6 января устроили массовый протест у здания Капитолия, где проходила процедура официального утверждения победы "демократа" Джо Байдена на выборах американского главы государства.
- Активисты попытались устроить штурм Капитолия. Они ворвались в здание Конгресса США, после чего произошли столкновения протестующих с полицией. В результате инцидента погибли 5 человек. Более 58 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Арестовали более 80 человек.
- По мотивам ситуации Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что он не признает результаты президентских выборов, однако призывает своих сторонников разойтись и не нарушать общественный порядок.
- Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент Дональду Трампу. Резолюцию поддержали 232 представителя нижней палаты парламента. Из-за события у Капитолия Трампа обвинили в подстрекательстве к восстанию.
- Республиканцы в Сенате заблокировали процесс, в результате чего импичмент Трампу до инаугурации Байдена так и не состоялся.
- В Сенат 25 января поступила резолюция об импичменте 45-го президента. В верхней палате парламента прошло голосование по вопросу признания неконституционности процесса. 45 сенаторов-республиканцев фактически поддержали Трампа, 55 законодателей (в том числе 5 республиканцев, - ред.) посчитали процесс конституционным. По оценкам американских СМИ, это означает, что Сенату не удастся проголосовать за импичмент Трампу, так как демократам не хватает для этого еще 12 голосов.