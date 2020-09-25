Сотня чиновников режима Лукашенко: страны Балтии ввели новые санкции против Минска

Страны Балтии осуждают режим Александра Лукашенко за подтасовку выборов и применение жесткой силы к активистам / Reuters

Эстония и Латвия расширили список ограничений против чиновников режима Александра Лукашенко, переизбрание которого и политический статус не признает Запад. Санкции введены по причине фальсификации избирательного процесса в ходе выборов президента Беларуси и применения насилия против мирных участников протестных акций.

Об этом сообщает издание Европейская правда.

Отмечается, что Эстония решила добавить в санкционный список еще 98 чиновников из Беларуси. В Таллине считают данных лиц причастными к событиям в республике, связанным с подтасовкой голосов на выборах и разгоном протестов.

"Запрет на въезд этих лиц в Эстонскую Республику установлен ​​на период действия с 25 сентября 2020 года по 30 августа 2025 года", - говорится в заявлении.

В свою очередь, Латвия ввела санкции против 101 чиновника из Беларуси. Причиной в Риге назвали тот факт, что Минск продолжает репрессии против оппозиции и активистов.

"Демонстрации продолжают дискредитировать, применяется непропорциональное применение силы, усиливается блокировка сайтов независимых СМИ, возбуждаются уголовные дела и конфискуются носители данных", - отмечается в латвийском заявлении.Читайте такжеСанкции станут уничтожающими: дипломат рассказал, почему Путин не поможет Лукашенко

В Министерстве иностранных дел Литвы поддержали позицию Эстонии и Латвии, однако Вюльнюс свой новый санкционный список пока не опубликовал.