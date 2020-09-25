Сотня чиновников режима Лукашенко: страны Балтии ввели новые санкции против Минска

МИД Литвы выдерживает паузу с обнародованием своего санкционного списка.
Эстония и Латвия расширили список ограничений против чиновников режима Александра Лукашенко, переизбрание которого и политический статус не признает Запад. Санкции введены по причине фальсификации избирательного процесса в ходе выборов президента Беларуси и применения насилия против мирных участников протестных акций.
Об этом сообщает издание Европейская правда.
Отмечается, что Эстония решила добавить в санкционный список еще 98 чиновников из Беларуси. В Таллине считают данных лиц причастными к событиям в республике, связанным с подтасовкой голосов на выборах и разгоном протестов.
"Запрет на въезд этих лиц в Эстонскую Республику установлен на период действия с 25 сентября 2020 года по 30 августа 2025 года", - говорится в заявлении.
В свою очередь, Латвия ввела санкции против 101 чиновника из Беларуси. Причиной в Риге назвали тот факт, что Минск продолжает репрессии против оппозиции и активистов.
"Демонстрации продолжают дискредитировать, применяется непропорциональное применение силы, усиливается блокировка сайтов независимых СМИ, возбуждаются уголовные дела и конфискуются носители данных", - отмечается в латвийском заявлении.Читайте такжеСанкции станут уничтожающими: дипломат рассказал, почему Путин не поможет Лукашенко
В Министерстве иностранных дел Литвы поддержали позицию Эстонии и Латвии, однако Вюльнюс свой новый санкционный список пока не опубликовал.
- Напомним, 24 сентября глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич анонсировал совместные новые санкции стран Балтии против режима Лукашенко. По его словам, данный список в будущем будет только дополняться.
- Добавим, 31 августа страны Балтии ввели санкции против 30 белорусских государственных деятеля, включая главу РБ Александра Лукашенко за подтасовку выборов и избиение активистов.
- В Литве работают над санкционным списком, который составляет 118 фамилий белорусских чиновников.