Спасатели не могут потушить огонь: Турцию и Грецию охватили новые лесные пожары

На западе и юге Турции в двух провинциях вспыхнули новые лесные пожары. Также новые очаги огня образовались в Греции.

Как пишут Hürriyet и Ekathimerini, пожар вспыхнул на территории Каздаглара в турецкой провинции Балыкесир (в районе Эдремит).

Также огонь возник в районе Саимбейли, провинция Адана. Причины начала возгораний неизвестны.

В Балыкесире к тушению пожаров привлекли 12 вертолетов и три самолета, 140 спасателей, 30 пожарных машин, автоцистерны и машины снабжения. Ситуацию осложняют сильный ветер, который распространяет огонь, и крутой рельеф местности.

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В Адане с огнем борются три вертолета.

Кроме того, пожар вспыхнул и в Греции. Первый пожар начался утром в понедельник, 23 августа, на юге Эвбеи, второго по величине острова Греции. Второй пожар случился в районе Вилии на северо-запад от Афин — на территории, которая была уничтожена огнем на прошлой неделе.

Власти уже выдали распоряжение об эвакуации сел Вилия и Профитис-Илиас, примерно в 50 км от Афин. Также возле первого населенного пункта полиция прекратила движение на автодороге Элевсине — Тивон.

По словам заместителя губернатора Аттики, огонь охватывает густые леса и образует фронт как минимум на 1,5 км.

Напомним, в Греции вспыхнули страшные масштабные пожары, которые уничтожили не только леса, но и дома людей. Эвакуированы тысячи людей, сотни домов и автомобилей сгорели дотла. Есть погибшие. Люди спасались от огня на паромах.