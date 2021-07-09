США расширили "черный список" против режима Путина

США расширили санкции против России / Reuters

Министерство торговли США добавило в свой черный список 34 иностранные компании в пятницу, 9 июля. Среди них шесть физических и юридических лиц из России, следует из документа, опубликованного в электронной базе Федерального реестра – сборника документов американского правительства.

Указано, что в черный список попадают организации и лица, которые "вовлечены в деятельность, противоречащую национальной безопасности или интересам внешней политики США".

В списке фигурируют россияне Андрей Кузнецов, Дмитрий Кравченко и Маргарита Кузнецова. Среди компаний – ООО Тесон, ООО Трейд-Компонент и группа компаний Радиант.

Ограничения на выдачу лицензий этим компаниям в США вступают в силу 12 июля.

Минторг отметил, что вышеперечисленные компании и лица "пытались закупить товары в США для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики Вашингтона". В частности, они "участвуют в закупке электронных компонентов американского производства, вероятно, в рамках реализации российских военных программ".

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Кроме этого, в черный список внесены 14 организаций из Китая за то, что они "способствуют кампании репрессий, массовых задержаний, слежки с использованием высоких технологий" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

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"Минторг добавил в список еще пять организаций, напрямую поддерживающих программы военной модернизации КНР", – говорится в сообщении.

В перечне также оказались организации, базирующиеся или имеющие представительства в ряде других стран, в том числе в Иране, Канаде, Пакистане, Нидерландах, Турции, ОАЭ, Великобритании.

Ранее Главред писал о том, что США планируют продолжать работу по противодействию реализации российского энергетического проекта Северный поток-2. В отношении физических лиц и компаний, причастных к строительству газопровода, будут применяться не только санкции, но и дипломатические инструменты. Вашингтон по-прежнему выступает против трубопровода, который рассматривается в качестве геополитического оружия России.