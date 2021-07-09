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Угроза Украине и НАТО: в США предупредили о новом ударе по Северному потоку-2

9 июля 2021, 08:10
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Вашингтон намерен бороться с СП-2 не только санкциями, заявили в Госдепе.

Северный поток-2
США рассматривают газопровод Северный поток-2 как геополитическое оружие России - Госдеп / Reuters

США планируют продолжать работу по противодействию реализации российского энергетического проекта Северный поток-2. В отношении физических лиц и компаний, причастных к строительству газопровода, будут применяться не только санкции, но и дипломатические инструменты. Вашингтон по-прежнему выступает против трубопровода, который рассматривается в качестве геополитического оружия России. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

"Мы продолжим принимать соответствующие меры против организаций и физических лиц, привлеченных к деятельности, которая подпадает под санкции (по строительству Nord Stream 2), И это будет демонстрировать, что мы и дальше занимаем позицию против этого трубопровода", - сказал он в ходе брифинга, добавив, что ограничительные меры будут включать не только санкции, но и инструменты дипломатического давления.

При этом чиновник акцентировал внимание на том, что Штаты не намерены менять своей позиции по ситуации с СП-2. Трубопровод рассматривается как геополитический проект Москвы, задача которого – подрыв безопасности Украины и государств восточного фланга Североатлантического альянса.Читайте такжеПризыв к Байдену ударить по СП-2: в Сенате США переполох из-за российского газопровода

"Мы против трубопровода, который рассматриваем как геополитический проект России, угрожает европейской энергетической безопасности и фактически подрывает безопасность наших близких партнеров, в том числе Украины и других стран на восточном фланге НАТО", - добавил Прайс, подчеркнув, что Вашингтон ставит перед собой задачу не дать возможности России использовать газопровод как политическое оружие против других стран.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что немецкая сторона ведет конструктивные переговоры с США по вопросу запуска Северного потока-2. При этом в Берлине и Вашингтоне поддерживают сохранение транзита газа через территорию Украины.

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Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский в начале июня в ходе встречи с американской делегацией в Киеве призвал США и Европейский Союз приложить максимальные усилия для остановки Северного потока-2. Газопровод, согласно официальной позиции Киева, несет угрозу национальной безопасности украинского государства.

Глава немецкой партии Христианско-демократический союз, кандидат на пост Федерального канцлера Армин Лашет заявлял, что Европа сможет отключить газопровод СП-2 в том случае, если Россия будет использовать его в качестве оружия против Украины.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко считает, что Газпром уже начал шантажировать Запад, требуя одобрения Северного потока-2. Россияне снизили прокачку газа через украинскую ГТС и фактически поставили Европе ультиматум.

Бывший глава МИД Украины, дипломат Константин Грищенко считает, что если после выборов в парламент Германии новым канцлером станет кандидат от Партии зеленых, запуск газопровода Северный поток-2 могут отложить на несколько лет.

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