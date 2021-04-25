Стало известно об аресте в Чехии лиц, которые могли воевать за "ЛДНР"

В Чехии пять человек подозревают в участии в войне на Донбассе в рядах российско-террористических войск / radio.cz

Суд в Праге арестовал лидера экстремистской группировки Чехословацкие солдаты в резерве за мир Ивана Кратохвила, Милоша Уржецкого и Ивана Гадрава по обвинению в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне российско-террористических войск. Им грозит длительный срок за участие в террористической деятельности.

Как сообщает издание iROZHLAS.cz со ссылкой на представителя Генеральной прокуратуры Мартина Били, арестованным по обвинению в участии в деятельности, связанной с терроризмом на Донбассе, грозит до 20 лет лишения свободы за террористическое нападение, до 12 лет за финансирование террористической деятельности и до 15 лет лишения свободы в том случае, если их признают виновными в поддержке и поощрении террористической деятельности.

Кроме того, прокурор подтвердил чешскому информационному ресурсу сведения, согласно которым другие задержанные также являются обвиняемыми.

"В целом можно констатировать, что в ходе уголовного производства были изъяты документальные, электронные и фактические доказательства", - добавил он.Читайте такжеВзрыв на складах боеприпасов в Чехии: Земан попытался "отмазать" РФ

Напомним, чешские средства массовой информации 21 апреля объявили о проведении масштабной спецоперации против лиц, которые подозреваются в участии в российско-украинском конфликте на Донбассе на стороне России и боевиков "ЛДНР". На следующий день стало известно, что задержали 5 человек, которых обвиняют в терроризме.

В Чехии считают, что с организацией поездок чешских боевиков в зону конфликта на Донбассе могут быть связаны сотрудники Главного управления Генштаба РФ, которые работали в посольстве России в Праге.

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