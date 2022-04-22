УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Страх протестов и угроза падения рейтинга Путина: в Кремле не понимают, как закончить войну – СМИ

22 апреля 2022, 16:39

Российская пропаганда переборщила с раскручиванием темы якобы "нацизма" в Украине, считают в Москве.

Владимир Путин
Кремль опасается падения рейтингов Путина из-за нападения России на Украину / Reuters

В Кремле нет понимания относительно того, как завершить войну против Украины путем переговоров без падения рейтинга Владимира Путина. Там говорят, что государственная пропаганда слишком сильно раскрутила тему так называемого "нацизма". Как полагают в Москве, большинство населения воспринимает войну именно как, дескать, "борьбу с нацистами и нацизмом". Проблема – средний класс, который поддерживает так называемую "спецоперацию", у этой группы людей есть деньги, и они якобы ощущают, что выступают за свою страну. В такой ситуации российские власти опасаются недовольства из-за отвода войск и переговоров, которые могут привести к протестам.

Об этом пишет издание Медуза со ссылкой на три источника, близкие к администрации президента РФ. Журналисты отметили, что у Путина не знают, как закончить войну с Украиной на базе переговоров без снижения президентского рейтинга.

Источники указывают, что есть варианты выхода из войны, которые не привели бы к проблемам с рейтингом. Их начали изучать еще пару дней назад. Однако конкретики не было, поэтому подготовку общественного мнения решили не прорабатывать.

"Посмотрели, покрутили - какого-то понятного сценария не просматривается. Поэтому общественное мнение к возможному проведению переговоров (и заключению мира) решили не готовить, пустили все на самотек", - сказал один из собеседников.

Кроме того, как говорят источники, в Кремле пришли к выводу, что большинство россиян воспринимает войну РФ против Украину как "борьбу с нацистами и нацизмом". Как полагают в администрации Путина, одним из главных препятствий является средний класс, которые якобы поддерживает так называемую "спецоперацию".

Читайте также"План России терпит крах": в Британии высмеяли хвастовство Путина

Смотрите видео 1+1 – в "элитах" России начался раскол

"Пока подушка накоплений у таких людей есть. Прямо сейчас обновлять технику большинству из них не надо. Доходы позволяют практически не замечать роста цен на продовольствие. Зато они чувствуют, что выступают за свою страну, за справедливость", - сказал источник.

В связи с этим в Кремле опасаются появления недовольства отведением войск и переговорами. Причем, согласно оценке кремлевской администрации, из-за этого могут быть уличные протесты.

Источники Медузы подчеркивают, что пропаганда РФ слишком сильно раскрутила тему якобы "нацизма" в Украине. Однако, по мнению политтехнологов, если такую пропаганду приглушат, мнение россиян будет переключено на другие темы.

Напомним, ранее журналисты сообщали, что представители "экономического блока" правительства РФ на совещании показали Путину графики по ситуации с экономикой страны. В документах было указано, что Россия не сможет нормально работать в условиях новых санкций Запада. Согласно оценкам, запасов прочности хватит лишь на несколько месяцев.

Главред рекомендует:

viber
новости России война в Украине Кремль Владимир Путин война России и Украины
Реклама
Популярное
Денежное везение и солидный доход: названы знаки, которым повезет в конце апреляДенежное везение и солидный доход: названы знаки, которым повезет в конце апреля Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2022: Ракам – недруги, Водолеям – солидный доход, Рыбам – вещие сныГороскоп на сегодня, 20 апреля 2022: Ракам – недруги, Водолеям – солидный доход, Рыбам – вещие сны Финансовые потери, конфликты и сплошные неприятности: знаки, для которых 2022 год будет самым труднымФинансовые потери, конфликты и сплошные неприятности: знаки, для которых 2022 год будет самым трудным Самая вкусная творожная паска на Пасху 2022: готовить очень быстро и простоСамая вкусная творожная паска на Пасху 2022: готовить очень быстро и просто Не кавказцы: выяснилось, кто из оккупантов творил самые жестокие зверства в отношении украинцевНе кавказцы: выяснилось, кто из оккупантов творил самые жестокие зверства в отношении украинцев
Поддержите Главред

Последние новости

16:39

Мощные САУ и "убийцы танков": Франция передаст Украине партию оружия

16:39

Страх протестов и угроза падения рейтинга Путина: в Кремле не понимают, как закончить войну – СМИВидео

16:33

"Вечно бухой и примитивный": Мозговая ответила "одноклеточному" Охлобыстину

16:06

Издеваются и бьют: в Каховке оккупанты устроили пыточную в помещении полицииВидео

16:03

Супер популярный российский артист решил помогать украинским беженцам

Реклама
15:36

Глава Евросовета Мишель звонил Путину и призывал открывать "зеленые коридоры" из Мариуполя

15:29

Пасха 2022: что можно святить, как разбивать яйца на Пасху и какие молитвы читать – традиции и ритуалы

15:20

Россия перебрасывает войска с Беларуси на Донбасс: в ГУР раскрыли планы наступления оккупантов

15:06

Атака России захлебывается на Донбассе: почему Путину будет нечем хвастаться 9 маямнение

15:00

Восстановить переправы на трассе в Житомирской области планируют в течение месяца, - Тимошенко

14:48

Не самый лучший месяц: кому из знаков стоит быть осторожными в мае

14:45

"Живи и передай другим": в Ирпене трое оккупантов изнасиловали женщину и ее дочь на глазах у сестры

14:45

Приметы на 23 апреля: что нельзя делать в Великую субботу и как уберечься от бедыВидео

14:07

Шольц не хочет войны со "сверхдержавой" Путина - Германия отказалась передавать нужное Украине оружие

13:34

Путин-символист отступил: чего теперь ждать Украинемнение

13:23

В РФ прямо заявили о намерении оккупировать юг Украины и намекнули по поводу Молдовы

12:54

"Я увидел столько боли": фото медика "Азова" с окровавленными руками довело украинцев до слез

12:54

Южные Курилы – территория Японии: Токио впервые за 19 лет заявил об оккупации России над островами

12:03

Западная тяжелая артиллерия массово пошла в Украину - АрестовичВидео

11:34

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2022: Львам – удача в деньгах, Скорпионам – разочарование

Реклама
11:16

У Украины сейчас больше танков на ходу, чем у русских оккупантов - Пентагон

11:07

Больше Javelin, чем у Украины, теперь только у США: как ВСУ подвинули вторую армию мирамнение

11:05

У ВСУ будет шанс отбить юг Украины и сорвать "референдум" оккупантов: Жданов назвал главное условие

10:58

На дороге Р-69 Киев-Чернигов возводят вторую временную переправу – Укравтодор

10:33

"Шоу Путина и Шойгу": в Госдепе жестко разнесли российские фейки по поводу захвата МариуполяВидео

10:30

Гороскоп на завтра 23 апреля 2022: Ракам – волнения, Львам – риск, Водолеям – испытание на прочность

10:28

Криштиану Роналду прервал молчание после смерти сына и показал новорожденную дочь

09:45

Премию Latin American Music Awards посвятили Украине: NK спела с Black Eyed PeasВидео

09:43

Эксперт объяснил, сколько украинцам придется платить за газ после войны

09:35

Данилов рассказал, что ждет РФ и Беларусь после войны и описал идеальный вариант для Украины

09:26

Российская группа отказалась выступать под знаком "Z"

09:13

Последнее сражение российской армии, или Почему у Путина нет шансов на победу в Украинемнение

08:52

Оккупанты, вам в Украине не рады: 10 самых эффектных видео уничтожения техники РФВидео

08:27

"Три самолета, три вертолета, девять беспилотников": спикер украинских ВВС рассказал о новых потерях оккупантовВидео

08:00

Из 300 выжили всего 60: ВСУ разгромили батальон оккупантов, который только перебросили в Украину

07:41

Партизаны ликвидировали уже сотню оккупантов в Мелитополе - мэр города

07:28

Два выстрела - два вертолета: ВСУ изящно уничтожили российские Ка-52 и Ми-8Видео

06:58

Битва за Донбасс будет решающей: военный эксперт из США назвал три сценарияВидео

06:36

Не оскорбляйте орков – грабят, насилуют и убивают в Украине россиянемнение

06:33

Арестович заметил сигнал к окончанию войны на встрече Путина с Шойгу

Реклама
05:00

"Животный страх перед Путиным и Россией": Илларионов объяснил позицию Франции и Германии

04:27

Отравление азотной кислотой: медики рассказали, как спасти жизнь

03:50

"Это еще впереди": Илларионов объяснил, как россияне будут расплачиваться за войну имени Путина

03:22

Украину в мае ждут опасные явления: готовимся к максимальной жаре и атаке смерчейВидео

02:47

Андрей Данилко рассказал, почему расстроился из-за запрета на въезд в Россию на 50 летВидео

02:15

Военный эксперт рассказал, почему Путин отказался штурмовать Азовсталь

01:41

Эта "банда" до сих пор остается очень опасной: эксперт призвал не недооценивать армию России

01:05

Финансовый гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: Львам – большие деньги, Рыбам – везение

00:56

От борщей к бункеру: голливудский актер рассказал о тревожной ночи в украинском убежищеВидео

00:52

В США увидили признаки поддержки вооруженных сил России со стороны Китая

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять