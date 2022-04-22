Страх протестов и угроза падения рейтинга Путина: в Кремле не понимают, как закончить войну – СМИ

Кремль опасается падения рейтингов Путина из-за нападения России на Украину / Reuters

В Кремле нет понимания относительно того, как завершить войну против Украины путем переговоров без падения рейтинга Владимира Путина. Там говорят, что государственная пропаганда слишком сильно раскрутила тему так называемого "нацизма". Как полагают в Москве, большинство населения воспринимает войну именно как, дескать, "борьбу с нацистами и нацизмом". Проблема – средний класс, который поддерживает так называемую "спецоперацию", у этой группы людей есть деньги, и они якобы ощущают, что выступают за свою страну. В такой ситуации российские власти опасаются недовольства из-за отвода войск и переговоров, которые могут привести к протестам.

Об этом пишет издание Медуза со ссылкой на три источника, близкие к администрации президента РФ. Журналисты отметили, что у Путина не знают, как закончить войну с Украиной на базе переговоров без снижения президентского рейтинга.

Источники указывают, что есть варианты выхода из войны, которые не привели бы к проблемам с рейтингом. Их начали изучать еще пару дней назад. Однако конкретики не было, поэтому подготовку общественного мнения решили не прорабатывать.

"Посмотрели, покрутили - какого-то понятного сценария не просматривается. Поэтому общественное мнение к возможному проведению переговоров (и заключению мира) решили не готовить, пустили все на самотек", - сказал один из собеседников.

Кроме того, как говорят источники, в Кремле пришли к выводу, что большинство россиян воспринимает войну РФ против Украину как "борьбу с нацистами и нацизмом". Как полагают в администрации Путина, одним из главных препятствий является средний класс, которые якобы поддерживает так называемую "спецоперацию".

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"Пока подушка накоплений у таких людей есть. Прямо сейчас обновлять технику большинству из них не надо. Доходы позволяют практически не замечать роста цен на продовольствие. Зато они чувствуют, что выступают за свою страну, за справедливость", - сказал источник.

В связи с этим в Кремле опасаются появления недовольства отведением войск и переговорами. Причем, согласно оценке кремлевской администрации, из-за этого могут быть уличные протесты.

Источники Медузы подчеркивают, что пропаганда РФ слишком сильно раскрутила тему якобы "нацизма" в Украине. Однако, по мнению политтехнологов, если такую пропаганду приглушат, мнение россиян будет переключено на другие темы.

Напомним, ранее журналисты сообщали, что представители "экономического блока" правительства РФ на совещании показали Путину графики по ситуации с экономикой страны. В документах было указано, что Россия не сможет нормально работать в условиях новых санкций Запада. Согласно оценкам, запасов прочности хватит лишь на несколько месяцев.

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